Una mala segunda mitad condena al Unicaja en Madrid (91-82)

Un Unicaja con dos caras cayó en la casa del líder. Tras completar una gran primera mitad en la pista de todo un Real Madrid y marcharse en ventaja (46-54) al descanso, a los de Ibon Navarro se les acabó la magia en una muy mala segunda mitad que le condenó a la derrota en el Movistar Arena.

Hubo dos Unicajas. Uno inspiradísimo desde el triple, que llegó a pensar en que la victoria era posible tras irse de 14 puntos al inicio del tercer cuarto y otro desdibujado, sin acierto y sucumbiendo al arreón de los de Scariolo tras el paso por vestuarios. Los números lo dicen todo. 54 puntos en la primera mitad y 28 en la segunda. 6/12 en triples en los dos primeros cuartos y 0/13 tras el descanso. Y así es prácticamente imposible rascar algo frente al Madrid, pese a que el partido estuvo competido casi hasta el final.

El equipo malagueño tiró por la borda unos buenos 20 primeros minutos en el tercer cuarto. En un visto y no visto, pasó de estar 14 arriba a terminar el parcial 5 abajo. Y cuando el Madrid se puso por delante ya no dio opción alguna a la sorpresa. La energía de Garuba y Feliz y el talento de Maledon hicieron el resto para que los de Sergio Scariolo sigan intratables en su pabellón.

Primer cuarto

Intercambio de canastas en los primeros compases del partido. Duarte, de 3, enchufó la primera del partido para el Unicaja (2-3). El Real Madrid cogió las primeras pequeñas ventajas del encuentro (14-9), pero Perry y Duarte sostenían a los de Ibon Navarro en el tanteador (18-16). Apareció Balcerowski. Primero, con un triple, y luego con un 2+2 después de que Tavares tocase el tiro libre adicional antes de que entrase (23-23). Muy buenos porcentajes en el triple del Unicaja, que se marchó al final del primer cuarto con una ventaja de 3 puntos tras un tiro de 3 de Tillie (27-30).

Segundo cuarto

El francés abrió también el segundo parcial con otro triple (27-33). Mucha aportación de la mayoría de jugadores en ataque- Muy enchufados los de verde. Ahora fue Audige el que lideró el ataque. Cuatro puntos consecutivos del último fichaje cajista (33-37). Tiempo muerto en pista con 35-39. Protagonismo para Sulejmanovic. Tres canastas seguidas del bosnio colocaban una ventaja de +11 en el marcador y obligó a Sergio Scariolo a parar de nuevo el encuentro (35-46). Perry, Audige, Balcerowski… todos seguían sumando para llevar al Unicaja a la máxima del partido. +13, 39-52. Una pequeña reacción blanca justo antes del descanso dejó el electrónico en 46-54 en el ecuador del partido.

Tercer cuarto

Duarte fue el primero en anotar tras la reanudación. Volvieron los 10 de ventaja para los de Ibon (46-56). Cadena de errores en ambas canastas. Técnica para Llull por protestar a los árbitros. Aprovechó el tiro libre Duarte (46-57). Nueva máxima para el Unicaja tras otra canasta del dominicano. +14, 46-60 con tres minutos del tercer cuarto ya transcurridos. Redujo diferencias el Real Madrid. Tres tiros libres de Abalde dejaron la ventaja en solo 7 puntos en el ecuador del tercer cuarto. Y un triple de Hezonja apretó más el partido (58-62). Parcial de 10-0. Ibon Navarro paró el partido con un tiempo muerto. Garuba completó la remontada blanca (65-64). Al final del tercer parcial, 5 abajo ya el Unicaja (71-66). Cortocircuito absoluto en ataque que le hizo tirar 14 puntos de ventaja en pocos minutos.

Último cuarto

Todo por decidir para los últimos minutos del choque. El intercambio de golpes dejó a los locales 3 arriba a 6 minutos del final. Garuba y Feliz comandaron la remontada blanca. Un 2+1 del base dominicano puso las cosas aún más cuesta arriba (80-74). El acierto de la primera parte en el triple desapareció por completo en la segunda mitad en el Unicaja -los de verde no metieron ni un solo triple en la segunda mitad-. No entraba nada. Un 2+1 de Maledon dinamitó el partido a menos de 2 minutos para el final (87-77). Tiempo muerto a 1.20 del final con +9 para el Madrid (89-80). No hubo ya margen para la sorpresa. Al final, 91-82.

El martes, la Penya

El Unicaja cayó en Madrid pero no hay tiempo para lamentos. El balance ahora es de siete victorias y cinco derrotas y el martes viene otro partido muy importante frente al Joventut en la lucha por estar en la Copa del Rey de Valencia. Un partidazo en el que el equipo y el Martín Carpena tienen que darlo todo para sumar un triunfo que se antoja vital.