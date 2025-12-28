Liga Endesa
Este es el descarte del Unicaja para enfrentarse al Real Madrid
El equipo malagueño juega a partir de las 19.00 horas frente al Real Madrid en el Movistar Arena
El Unicaja se mide al Real Madrid en el Movistar Arena a partir de las 19.00 horas y ya se conocen los 12 jugadores que estarán en liza en el equipo verde y morado. Como es habitual, Ibon Navarro tiene que hacer un descarte entre sus 13 efectivos disponibles y en esta ocasión ha sido Nihad Djedovic el elegido.
El escolta bosnio no estará en el róster cajista para medirse a los de Sergio Scariolo. El equipo verde cuenta con sus 13 jugadores disponibles, más allá de lo que pase próximamente con Xavier Castañeda, y en estas circunstancias siempre debe quedarse un jugador fuera.
