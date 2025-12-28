Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el descarte del Unicaja para enfrentarse al Real Madrid

El equipo malagueño juega a partir de las 19.00 horas frente al Real Madrid en el Movistar Arena

Nihad Djedovic, de Unicaja, rodeado de jugadores del Real Madrid.

Nihad Djedovic, de Unicaja, rodeado de jugadores del Real Madrid. / AFP7

Manuel García

El Unicaja se mide al Real Madrid en el Movistar Arena a partir de las 19.00 horas y ya se conocen los 12 jugadores que estarán en liza en el equipo verde y morado. Como es habitual, Ibon Navarro tiene que hacer un descarte entre sus 13 efectivos disponibles y en esta ocasión ha sido Nihad Djedovic el elegido.

El escolta bosnio no estará en el róster cajista para medirse a los de Sergio Scariolo. El equipo verde cuenta con sus 13 jugadores disponibles, más allá de lo que pase próximamente con Xavier Castañeda, y en estas circunstancias siempre debe quedarse un jugador fuera.

