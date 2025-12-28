Ibon Navarro: "Hemos mejorado pero aún no nos da para ganarle al Real Madrid"

El entrenador del Unicaja Baloncesto, Ibon Navarro, reconoció que la falta de acierto en tiros de 3 puntos durante la segunda mitad, con un porcentaje de 0 de 13 en los mismos, permitió la remontada de un Real Madrid que perdía de ocho al descanso y que incluso estuvo 14 abajo tras la reanudación. "No hemos tenido mucha consistencia a partir del tercer cuarto y ellos son muy complicados a campo abierto. Han jugado mejor que nosotros la segunda parte y han merecido ganar", declaró nada más concluir el partido y aún sobre la pista de juego.

Luego, en rueda de prensa, reconoció los méritos cosechados en la primera parte. Y proclamó que sus jugadores, como manifestó en la previa de este encuentro, han aprovechado esta nueva cita ante el rival madridista para mejorar: "Pero todavía no nos da para ganarle al Real Madrid, especialmente en su casa. Debemos estar un poco más preparados para esa subida de nivel físico que ha habido en el tercer cuarto", lamentó.

Primera mitad

Sobre esos dos primeros cuartos en los que Unicaja fue superior también matizó: "Además del acierto en la línea de tres puntos hemos sido valientes, hemos pisado pintura y, salvo los primeros minutos, hemos tenido mucho control en campo abierto, dominado el rebote aunque sin sacar provecho".

Todo lo contrario ocurrió después de situarse los de Ibon con 14 puntos de renta: "Hemos concedido segundas oportunidades. Y con ese porcentaje en tiros de tres hemos generado situaciones para que el Real Madrid pudiera correr. Y lo han hecho especialmente al final del tercer cuarto y al principio del cuarto. Esto ha cambiado la energía del partido. Nos ha pesado mucho ese porcentaje de tres puntos y, no cerrar el rebote. No hemos estado demasiado finos", alegó.

Chris Duarte

Acerca de la mejoría progresiva de Duarte, que de nuevo se fue a los dos dígitos en anotación (16), Navarro agregó que hay cuestiones que no se ven en las estadísticas, acerca de su creciente protagonismo. "Por ejemplo, que vaya entendiendo ciertas normas, no sólo del equipo, de lo que es el juego en Europa. Es ya capaz de generar una ventaja, no sólo de tener la anotación entre ceja y ceja. Va a ser un jugador muy importante para nosotros, pero se está adaptando. Necesitamos todavía más de él y estoy seguro de que lo vamos a tener", matizó el propio preparador vasco.

Elogios de Scariolo

El técnico del Real Madrid, Sergio Scariolo, que volvía a enfrentarse a uno de los equipos con el que alcanzó éxitos de sobra conocidos elogió en rueda de prensa el extraordinario primer tiempo del Unicaja Baloncesto. «Es el prototipo de club que juega desde hace muchos años con el mismo entrenador, el mismo sistema, de manera que los jugadores nuevos entran muy pronto en su dinámica de juego. Además, fichan muy bien. Hay que darle mucho mérito».

Y abundó en la exigencia que tiene un conjunto capaz de proponer soluciones que no encuentras en ningún otro rival ni siquiera en Euroliga. «Es un equipo que tiene una variedad de situaciones, con y sin balón, que no encuentras nunca en competición europea. Siendo tan atípicos nos ha costado enfrentarnos a ellos, especialmente en los bloqueos directos, ante los que nosotros incluso hemos mandado ayudas a destiempo».

No es novedad

Recalcó sobre su homólogo en el banquillo cajista: «No es una novedad para mí, apreciando mucho como aprecio a Ibon. Habiéndole visto tantos años, desde esa temporada en la que estuvo conmigo en Vitoria», incidió el exseleccionador nacional de baloncesto. Para Scariolo, Unicaja está llamado a hacer de nuevo grandes cosas en el nuevo año