Clasificación
Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la disputa de la jornada 12
El equipo cajista se mantiene séptimo en la clasificación con siete victorias y cinco derrotas tras caer este domingo en la pista del Real Madrid
El Unicaja se mantiene séptimo en la clasificación de la Liga Endesa pese a la derrota de este domingo frente al Real Madrid en el Movistar Arena. Ahora, tras la disputa de la 12ª jornada, el balance de los de Ibon Navarro es de siete partidos ganados y cinco perdidos.
La lucha por la Copa
Quedan cinco jornadas para acabar la primera vuelta y ahí el Unicaja se va a jugar estar en febrero en la Copa del Rey de Valencia. En estos momentos, el cuadro es séptimo y aventaja en dos victorias al noveno clasificado, el Gran Canaria, aunque los amarillos tienen un partido pendiente de disputar frente al Baskonia, que es octavo con 6-6. Tal y como están las cosas, los de verde y morado van a necesitar ganar 2-3 partidos en estas cinco jornadas para asegurarse uno de los ocho billetes.
Por arriba, el Real Madrid, verdugo este domingo del Unicaja, sigue intratable. Marcha líder con un balance de 11 victorias y 1 derrota. Segundo es el UCAM Murcia con 10-2 y tercero, el Valencia, con 9-2 y un partido por disputar. Justo por delante del Unicaja, con un triunfo más que los de verde, aparecen La Laguna Tenerife (4º), Barça (5º) y Joventut (6º). Precisamente, el equipo de Badalona será el próximo rival del Unicaja, este próximo martes 30 de diciembre en el Martín Carpena.
