El Unicaja de Ibon sabe cómo ganar en la pista del Madrid

El Unicaja Baloncesto afronta este domingo un reto mayúsculo en el ahora denominado Movistar Arena. Doblegar a un Real Madrid que ante su público no pierde en la Liga Endesa desde el 31 de marzo de 2024. No obstante, a las órdenes de Ibon Navarro, este equipo ya sabe lo que es cortar una racha histórica. Porque en la matinal del 19 de noviembre de 2023 fue capaz de remontar 21 puntos para cortar una racha de los blancos de hasta 19 partidos sin derrota.

Aunque el propio entrenador cajista reconocía este viernes, en la previa del penúltimo encuentro del año, que los madridistas ya son capaces de ganar hasta sin Tavares, gracias a las numerosas variantes que ha impuesto Scariolo desde su regreso al banquillo del Real Madrid, el Unicaja acumula tres temporadas en las que es capaz de hacer posible lo imposible. Es uno de los principales logros de Ibon Navarro, junto a esa maquinaria que desde las oficinas de Los Guindos no deja de captar talentos por pulir.

Héroes cajistas

Hace dos años, un mes y nueve días nadie en las casas de apuestas daba mucho por un triunfo visitante en el entonces WiZink. La mañana arrancó con trofeo en las manos del principal pilar blanco, al recoger el mencionado Tavares el trofeo al MVP del mes de octubre. Todo parecía encaminado a vivir otra victoria local ante una afición poco dada a sobresaltos. Pero ahí emergieron nombres propios como los de Taylor o Kravish, con 27 y 25 de valoración, respectivamente, para conducir el choque a un inolvidable 93-99.

De aquel duelo perviven dos estandartes cajistas como son Alberto Díaz y Kendrick Perry, y también estará Djedovic, que regresaba el lunes a los entrenamientos tras su baja, el pasado domingo, ante Baskonia. Quien sí se encuentra fuera de juego y fue muy especial en aquella ocasión fue el ya reseñado David Kravish. Fue determinante para frenar al casi insuperable Tavares.

Letras de oro

Los de Navarro inscribieron sus nombres en letras de oro. Las crónicas relataron que, década y media después y con el técnico vasco como artífice de una nueva era, el Unicaja Baloncesto volvía a ganar en la cancha del Real Madrid. Y no se quedaban ahí, pues justo por entonces estaba aún reciente que los cajistas habían remontado 17 puntos en Girona.

En el WiZink, los blancos vencían con mucha comodidad con dos minutos disputados de la segunda mitad. Aquel 62-41 presagiaba otra victoria cómoda, guiada por los Poirier, Hezonja, Chacho o Rudy. Pero el tercer cuarto empezó a cambiar el curso de las cosas. Ahí se sucedieron un par de triples de Djedovic y otro de Kalinoski, para hacer temblar las piernas al gigante invicto (67-63).

Rota la maldición

Cinco puntos consecutivos de Hezonja mantuvieron de pie a los locales con diez minutos por jugar (72-66). Pero la brecha ya estaba abierta. Con un triple a cinco minutos del final puso Kalinoski las tablas a 81 y ni Facundo Campazzo lograría enderezar el rumbo. Con Ibon se rompió la maldición.