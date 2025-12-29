Ricky Rubio: la estrella que volvió a su casa y que este martes, salvo que una lesión lo impida, regresará al Carpena

El Joventut de Badalona vive uno de sus mejores momentos en los últimos años. En lo deportivo, con el equipo arrasando en la BCL y asentado entre los mejores de la Liga Endesa, y también en lo institucional, con Ricky Rubio volviendo a ser el estandarte de los verdinegros. Y es que esta temporada 2025‑26, uno de los más grandes talentos que ha dado el baloncesto español ha regresado a la que fue su casa. El regreso del El Masnou no es solo anecdótico, es un impacto real tanto dentro como fuera de la pista para la “Penya”.

Estrella mundial

Ricky Rubio, de 35 años, firmó el pasado mercado estival por una temporada con el equipo verdinegro, cerrando un ciclo que comenzó cuando debutó con tan solo 14 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en disputar un partido de la ACB con el equipo badalonés, en octubre de 2005. Aquella hazaña se repetiría simbólicamente 16 años después cuando, el 22 de julio de 2025, el club anunció oficialmente su vuelta al baloncesto profesional tras un año de parón por motivos de salud mental y tras un breve paso por el FC Barcelona en 2024, después de cerrar su espectacular periplo por la NBA.

Ricky Rubio, estrella del Joventut. / DAVID GRAU LLINARES

Un regreso cargado de historia y emoción

La vuelta de Ricky Rubio al Joventut no es solo deportiva: es emocional y simbólica. Tras una etapa de reflexión y recuperación personal, el base decidió "volver a sonreír” jugando al deporte que más ama, esta vez con el objetivo de disfrutar cada partido sin la presión de su pasado inmediato, sino con el foco puesto en aportar experiencia y liderazgo en un equipo joven y ambicioso, que ya estas últimas temporadas se ha asomado por la zona medio-alta de la clasificación ACB.

No es exagerado decir que su presencia ha elevado mucho más el perfil del club y ha animado a la afición verdinegra, que acude en más número a las gradas del Olimpic este curso, confiados de que con Ricky al mando todo puede ser posible.

Ricky es un ídolo para la afición verdinegra y del resto de España.. / ACBPhoto

Impacto inmediato en el juego del equipo

En lo deportivo, Rubio lleva promedios muy relevantes para un jugador que vuelve tras un tiempo fuera de las pistas: 13,5 puntos, 5,5 asistencias y 3,3 rebotes por partido en la Liga ACB, jugando cerca de 22 minutos por encuentro.

Estos números reflejan su rol como base director, generador y líder ofensivo: no solo crea juego, sino que aporta en todas las facetas.

Más allá de las estadísticas

Aunque los números de esta temporada son sólidos y confirman su impacto inmediato, quizá lo más importante sea el liderazgo intangible que Rubio aporta al equipo cuando está en cancha. Su gestión de equipo, serenidad bajo presión y capacidad para ser un ejemplo tanto para los jóvenes como para los más veteranos han sido claves para moldear al Joventut como un conjunto competitivo, no solo en la ACB, sino también en la propia Basketball Champions League, en la que será rival directo del Unicaja en el Grupo K de la segunda fase, que arranca a finales del mes de enero.

Rubio viste otra vez la camiseta verdinegra de la Penya. / DAVID GRAU LLINARES

Una carrera única

La historia de Ricky Rubio va mucho más allá de esta temporada. Tras despuntar tempranamente en la ACB, su carrera le llevó al FC Barcelona, donde ganó la Euroliga en 2010 y la Liga ACB en 2011, antes de dar el salto a la NBA, donde se consolidó como uno de los bases europeos más destacados durante más de una década.

En Estados Unidos jugó con equipos como los Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers, acumulando experiencia y liderazgo al máximo nivel. Además, con la Selección Española, Rubio fue pieza clave en títulos internacionales, incluyendo el Mundial de 2019 (MVP) y dos campeonatos de Europa, además de medallas olímpicas.

Epílogo: el legado continúa

Ricky Rubio se perdió este sábado el partido contra el Breogán por lesión, por lo que es duda para esta cita del martes en el Carpena. Después de 15 temporadas, su presencia en el Carpena está pendiente de su condición física. Su presencia en el Joventut de Badalona ha sido una bocanada de aire fresco en la Liga Endesa, mostrando que, incluso tras momentos personales difíciles, un jugador puede resurgir y aportar a un equipo en crecimiento.

Con estadísticas relevantes, actuaciones destacadas y un liderazgo que trasciende el marcador, Rubio se convertirá este martes, si finalmente juega, en una de las grandes amenazas que tendrá el Unicaja en su duelo liguero de la jornada 13, además de en un reclamo para la grada del Carpena de poder ver en directo a uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español.