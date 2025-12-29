Liga Endesa/Jornada 13
Todo lo que hay que saber sobre el Unicaja-Joventut: fecha, hora y dónde verlo
El equipo cajista, tras dos derrotas seguidas, necesita ganar al equipo verdinegro para afianzar su posición entre los 8 primeros y acercarse al billete copero, en el que será último partido de los cajistas en este 2025
La Liga Endesa no para en estas fechas navideñas. Este martes, nueva jornada y, además, con partido importantísimo en al Martín Carpena, con la visita del Joventut de Ricky Rubio, rival directo en la lucha por estar en la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.
Dos derrotas seguidas
Tras caer de forma consecutiva contra el Baskonia y frente al Real Madrid, el Unicaja necesita volver a la senda del triunfo. Los verdes alcanzan esta jornada 13 con un balance de la tabla de 7-5, una victoria menos de las que suma el equipo de Badalona (8-4).
Lleno en el Carpena
No hay entradas desde hace ya un par de días y solo se podrán adquirir en estas últimas horas previas al partido las que los abonados que no puedan acudir al choque cedan al club para ponerlas a la venta, repartiendo el coste de esa entrada entre el aficionado que cede su abono y el propio club cajista.
¿Cuándo se juega el Unicaja-Joventut?
El encuentro tendrá lugar este martes 30 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en un Palacio Martín Carpena en el que habrá un lleno total. Será el último partido de un año 2025 inolvidable, en el que el Unicaja ganó tres títulos: Copa del Rey, Basketball Champions League y Copa Intercontinental FIBA.
¿Dónde ver el Unicaja-Joventut?
El partido será transmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.
