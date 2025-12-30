Ibon Navarro: "El deporte no tiene memoria y será muy difícil repetir el 2025"

La victoria por 105-83 del Unicaja sobre el Joventut puso el broche de oro a otro año mágico del Unicaja. "No digo que el 2026 vaya a ser como el 2025 porque va a ser muy difícil repetirlo", aseguró Ibon Navarro después de un partido en el que valoró el control de las emociones de su equipo, así como la capacidad de adaptación según el momento del partido.

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un partido de invertir. Mucho mérito haber tenido 21 situaciones a campo abierto con cero pérdidas, hemos hecho correr al Joventut. Es una inversión para llegar mejor que ellos. La baja de Ricky es importante porque es un jugador diferencial, pero han jugado bien todo el año. En el último cuarto hemos dado un paso más, hemos sacado tiros abiertos, ahí está el partido".

Adaptación al partido

"Hemos hecho un partido serio viniendo de un partido muy duro hace 48 horas. Con mucha tensión, no ha tenido nada de preparación. El plan de partido estaba supeditado a Ricky. Habernos encontrado sin que él venga supone que nos hemos adaptado rápido desde esta mañana. Ha sido un partido completo con altibajos, pedir correr tanto nos ha hecho cometer algunos errores en el tiro. En la segunda parte hemos pisado más pintura. No creo que haya sido el mejor partido de la temporada".

El Carpena volvió a llevar en volandas al equipo hacia la victoria. / Álex Zea

Control de las emociones

"Hemos perdido varios partidos en los últimos cuatro minutos. Además del extra de energía que nos da el Carpena, ahora hemos sido capaces de controlar, tomar mejores decisiones. Hay que hacer un uso mejor de las faltas. Son partidos que llegas con poca diferencia y esa vorágine del Carpena nos hace perder el control porque somos un equipo muy emocional. Hoy hemos estado un poco mejor que contra el Baskonia".

Porcentaje en el triple

"Es un equipo que tiene bastante amenaza, pero también Joventut ha metido mucho. Hemos estado muy por encima de nuestros porcentajes. Era necesario estar acertados y lo hemos estado. Tenemos esa amenaza, incluso Olek, lo vimos en Madrid. Con estos pívots tan grandes es algo que tenemos que utilizar. No es fácil sacar tiros abiertos ante una defensa de bloqueo directo como la del Joventut".

Lanzamiento exterior

"Esto tiene que ver con generar tiros abiertos, pisar pintura, tener buenos espacios, buenas distancias. Es la gravedad también que genera Kalinoski, que permite abrir tiros de otra manera. Son estos equipos que te dan rotación ofensiva para sacar estos tiros abiertos".

Chase Audige

"Audige ha hecho 11 puntos y es lo menos importante. Ha hecho un gran trabajo defensivo con los exteriores del Joventut. Ha presionado balón. Para su rol en el equipo, bienvenido sea. Lo que tiene que hacer lo ha hecho muy bien".

Rivalidad con el Joventut

"Vamos a jugar mucho, vamos a conocernos. Ellos han hecho una cosa que hizo el Madrid, hemos mejorado. Lo cambiarán y nos pillarán. Será una partida de ajedrez como la que tenemos con el Tenerife. Espero un Joventut mucho mejor".

Castañeda

"Le deseo a Xavi lo mejor. Le va a ir muy bien donde está ahora mismo. Está en un lugar muy especial -Andorra- y lo va a hacer fantásticamente bien, mucho mejor que en Lleida".

Análisis del 2025

"El año ha sido fantástico, irrepetible. Vivimos de lo que ha pasado la semana pasada. Entrenamos el 1, viajamos el 2 y jugamos el 3. El deporte profesional no tiene memoria, ya no tenemos crédito. Estamos escribiendo nuestra historia y el 2025 será pasado. De lo que me quedo con lo que acaba ahora de esta temporada es que vamos a seguir mejorando, no sé para qué nos va a dar. No digo que el 2026 vaya a ser como el 2025 porque va a ser muy difícil repetirlo. Que lo mejor de 2025 sea lo peor de 2026".