Kendrick Perry alcanza los 200 partidos con el Unicaja

Kendrick Perry jugó este martes ante el Joventut de Badalona su partido número 200 con la camiseta verde y morada del Unicaja. Nadie podía pensar aquel verano de 2022, cuando el base aterrizó en Málaga, que se iba a convertir en estos años en santo y seña del mejor Unicaja de la historia.

Perry ha levantado siete títulos desde que está en el club: Copa del Rey de Badalona, Copa del Rey de Gran Canaria, Supercopa Endesa de Murcia, BCL en Belgrado, BCL en Atenas y es también doble campeón de la Copa Intercontinental FIBA.

Cinco competiciones

Los 200 partidos de Perry son la suma de 130 en la Liga Endesa, 7 en la Copa del Rey, 5 en la Supercopa Endesa, 51 de la Basketball Champions League y 6 de la Copa Intercontinental. En total suma 4078:22 minutos, en los que ha anotado la friolera de 2.253 puntos que han ayudado al Unicaja a ser un equipo ganador.

Kendrick Perry, bicentenario en el Unicaja. / ACBPhoto/M.Pozo

Nominaciones

A título individual colecciona varias nominaciones: 2022/23 Mejor Jugador de la Jornada 20 de la Liga Endesa, 2022/23 Integrante del segundo mejor quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja, 2023/24 Incluido en el Mejor Quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja, 2023/24 MVP de la Final de la Basketball Champions League en Belgrado con Unicaja, 2024/25 MVP de la Copa del Rey en Las Palmas con Unicaja, 2024/25 Incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja y 2024/25 Incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa con Unicaja.

Camiseta y vídeo conmemorativo

Antes de arrancar el partido contra la Penya, el club y el Martín Carpena homenajearon al jugador, que en el centro de la pista recibió por parte de los embajadores del club, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, una camiseta conmemorativa con el número 200, además de proyectar un vídeo conmemorativo en el videomarcador del Palacio Martín Carpena.