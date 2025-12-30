Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kendrick Perry alcanza los 200 partidos con el Unicaja

El club homenajeó al base de pasaporte montenegrino por alcanzar la doble centena de partidos vestido de verde y morado

Kendrick Perry disputó su partido número 200 con el Unicaja.

Kendrick Perry disputó su partido número 200 con el Unicaja. / Álex Zea

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Kendrick Perry jugó este martes ante el Joventut de Badalona su partido número 200 con la camiseta verde y morada del Unicaja. Nadie podía pensar aquel verano de 2022, cuando el base aterrizó en Málaga, que se iba a convertir en estos años en santo y seña del mejor Unicaja de la historia.

Perry ha levantado siete títulos desde que está en el club: Copa del Rey de Badalona, Copa del Rey de Gran Canaria, Supercopa Endesa de Murcia, BCL en Belgrado, BCL en Atenas y es también doble campeón de la Copa Intercontinental FIBA.

Cinco competiciones

Los 200 partidos de Perry son la suma de 130 en la Liga Endesa, 7 en la Copa del Rey, 5 en la Supercopa Endesa, 51 de la Basketball Champions League y 6 de la Copa Intercontinental. En total suma 4078:22 minutos, en los que ha anotado la friolera de 2.253 puntos que han ayudado al Unicaja a ser un equipo ganador.

La otra brecha de Kendrick Perry.

Kendrick Perry, bicentenario en el Unicaja. / ACBPhoto/M.Pozo

Nominaciones

A título individual colecciona varias nominaciones: 2022/23 Mejor Jugador de la Jornada 20 de la Liga Endesa, 2022/23 Integrante del segundo mejor quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja, 2023/24 Incluido en el Mejor Quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja, 2023/24 MVP de la Final de la Basketball Champions League en Belgrado con Unicaja, 2024/25 MVP de la Copa del Rey en Las Palmas con Unicaja, 2024/25 Incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la Basketball Champions League con Unicaja y 2024/25 Incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa con Unicaja.

Camiseta y vídeo conmemorativo

Antes de arrancar el partido contra la Penya, el club y el Martín Carpena homenajearon al jugador, que en el centro de la pista recibió por parte de los embajadores del club, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, una camiseta conmemorativa con el número 200, además de proyectar un vídeo conmemorativo en el videomarcador del Palacio Martín Carpena.

