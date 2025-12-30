Afición
El mejor Carpena en el mejor momento
Las 10.257 personas que presenciaron la victoria del Unicaja frente al Joventut, en la segunda entrada más alta de la temporada, fueron cruciales para marcar el camino hacia la Copa del Rey
El Martín Carpena sabe cómo y cuándo tiene que aparecer. Lo necesitaba el Unicaja, en su máximo esplendor, tanto como en uno de esos partidos decisivos por un título, y le brindó una victoria que vale su peso en oro de cara a la Copa del Rey. Ganó el conjunto verde y morado por 105-83 al Joventut para colocarse con un balance de 8-5 en la clasificación de la Liga Endesa, igualando así a la Penya, muy cerca del billete a Valencia 2026.
La segunda mejor entrada
Son varios factores los han propiciado que la ocupación del Palacio verde y morado haya bajado con respecto a las últimas temporadas. No acostumbra a revestir sus mejores galas, pero no falló en lo que era algo más que el último partido del año, un cruce contra un rival directo por la Copa.
También dejó la segunda mejor asistencia de la temporada con 10.257 personas, muy cerca de los 10.309 del Barça. Pese a venderse todas las entradas, un pequeño porcentaje de abonados falló a la cita y fue imposible celebrar el primer lleno de la temporada. Sí que superó al Baskonia (9.552). Cuando más lo necesitaba el equipo.
Era una fecha marcada en rojo después de caer con el conjunto vitoriano. Casi inmediatamente después, el flujo de la compra de entradas empezó a crecer y el pasado viernes, antes de saber lo que iba a ocurrir contra el Real Madrid, el Carpena apuntó al lleno o a quedarse muy cerca.
Pese a ser el partido a las 19.00 horas, la entrada del Carpena fue espectacular. Le costó a la 'marea verde' llegar con tiempo, había bastantes sitios libres en la presentación de los jugadores, pero el único objetivo pasaba por que la afición metiera los primeros puntos. A partir de ahí, el ambiente fue sublime, empujando en cada acción de los malagueños y presionando en cada ataque del Joventut. El mejor Carpena en el mejor momento, un lleno que vale medio billete a la Copa.
Final de la primera vuelta
Por delante quedan Río Breogán (3 de enero), Valencia Basket (11 de enero), Covirán Granada (17 de enero) y UCAM Murcia (25 de enero). Son esos cuatro partidos en los que el Unicaja se va a jugar la clasificación para estar en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. Los dos primeros los disputará como visitantes y los dos últimos como locales. Por delante queda ver si acaban siendo nueve o diez triunfos los que marcan el corte al final de la primera vuelta.
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Ricky Rubio: la estrella que volvió a su casa y que este martes se pierde el Unicaja-Joventut por lesión
- Expertos piden a los promotores que agoten la edificabilidad máxima permitida en los ensanches de Málaga para reducir la crisis habitacional
- Málaga prueba los semáforos en Jiménez Fraud ante el nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT por Teatinos en su cruce con el metro
- El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande
- Localizado el cuerpo del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande
- Los bocadillos más famosos de Italia llegan al Centro de Málaga: 'Grandes, cargados y con pan extracrujientes