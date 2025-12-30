El Martín Carpena sabe cómo y cuándo tiene que aparecer. Lo necesitaba el Unicaja, en su máximo esplendor, tanto como en uno de esos partidos decisivos por un título, y le brindó una victoria que vale su peso en oro de cara a la Copa del Rey. Ganó el conjunto verde y morado por 105-83 al Joventut para colocarse con un balance de 8-5 en la clasificación de la Liga Endesa, igualando así a la Penya, muy cerca del billete a Valencia 2026.

La segunda mejor entrada

Son varios factores los han propiciado que la ocupación del Palacio verde y morado haya bajado con respecto a las últimas temporadas. No acostumbra a revestir sus mejores galas, pero no falló en lo que era algo más que el último partido del año, un cruce contra un rival directo por la Copa.

El Carpena rozó el lleno ante el Joventut. / Álex Zea

También dejó la segunda mejor asistencia de la temporada con 10.257 personas, muy cerca de los 10.309 del Barça. Pese a venderse todas las entradas, un pequeño porcentaje de abonados falló a la cita y fue imposible celebrar el primer lleno de la temporada. Sí que superó al Baskonia (9.552). Cuando más lo necesitaba el equipo.

Era una fecha marcada en rojo después de caer con el conjunto vitoriano. Casi inmediatamente después, el flujo de la compra de entradas empezó a crecer y el pasado viernes, antes de saber lo que iba a ocurrir contra el Real Madrid, el Carpena apuntó al lleno o a quedarse muy cerca.

Pese a ser el partido a las 19.00 horas, la entrada del Carpena fue espectacular. Le costó a la 'marea verde' llegar con tiempo, había bastantes sitios libres en la presentación de los jugadores, pero el único objetivo pasaba por que la afición metiera los primeros puntos. A partir de ahí, el ambiente fue sublime, empujando en cada acción de los malagueños y presionando en cada ataque del Joventut. El mejor Carpena en el mejor momento, un lleno que vale medio billete a la Copa.

Final de la primera vuelta

Por delante quedan Río Breogán (3 de enero), Valencia Basket (11 de enero), Covirán Granada (17 de enero) y UCAM Murcia (25 de enero). Son esos cuatro partidos en los que el Unicaja se va a jugar la clasificación para estar en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. Los dos primeros los disputará como visitantes y los dos últimos como locales. Por delante queda ver si acaban siendo nueve o diez triunfos los que marcan el corte al final de la primera vuelta.