El Unicaja y el Carpena despiden 2025 con una gran fiesta (105-83)

El Unicaja quiere jugar la Copa del Rey de Valencia el próximo mes de febrero. Es el vigente campeón y está dispuesto a defender en el Roig Arena su preciada corona. Este martes, víspera de la Nochevieja, dio un paso de gigante en ese objetivo ganando 105-83 al Joventut, un rival directo, en un partido que estuvo igualado en la primera parte, pero en el que el Unicaja fue una apisonadora tras el descanso y, sobre todo, en los 10 minutos finales.

Cambio de dinámica

Después de dos derrotas seguidas, había algo de run-run en el ambiente. La verdad es que da la impresión de que a este Unicaja de Ibon Navarro no se le respeta lo que por sus resultados merece. Es un equipo que ha ganado siete títulos en menos de tres años, pero cada vez que pierde dos partidos seguidos le caen palos a los jugadores, al entrenador, al que ficha, al excel, a los suplentes... Hoy seguro que esos que tanto critican se habrán quedado sin batería en el móvil...

Victoria clave

Ante un muy buen Joventut, un equipo que incluso sin Ricky Rubio tiene una plantilla cargada de talento, el Unicaja respondió a las críticas de estos últimos días y a las dudas de los incrédulos con 40 minutos de buen baloncesto en los que demostró que está para competir con cualquiera y que todavía conserva ese gen ganador que ha sido santo y seña del Unicaja desde la Copa del Rey Badalona 2023 hasta la actualidad. Es verdad que ahora con una plantilla más limitada de físico y de clase, pero siendo todavía un equipo fiable y solvente, por mucho que caiga alguna derrota no esperada por el camino.

Partidazo de Alberto Díaz contra el Joventut. / Álex Zea / LMA

Equipo + Carpena = Éxito

En un día muy importante, el Martín Carpena estuvo a la altura. El Carpena se lo pasó pipa con los suyos, pero también supo apretar cuando más lo necesitó el equipo. La verdad es que es muy complicado ganar en Málaga cuando los 10.000 de la grada chillan como si no hubiera un mañana. Fue un bonito final de 2025 para una afición que este curso tiene más "trabajo" porque el equipo no camina tan solo como estos años anteriores.

Adiós a un año glorioso

La victoria contra la Penya es el colofón merecido a un año inolvidable. Hubiera sido muy injusto despedir uno de los mejores años de la historia del club verde y morado con tres derrotas consecutivas. También por eso hay que aplaudir esta octava victoria de la Liga Regular. El Unicaja arrancará 2026 con un balance 8-5 y cuatro jornadas por delante para el corte copero. Con una victoria más podría llegar. Con dos, el billete está garantizado. Las cuentas salían antes del partido y ahora salen todavía más claras.

Igualdad

El primer cuarto fue de tanteo. Ninguno de los dos equipos pudo imponer su ritmo. El marcador fue a rachas de uno y otro, con un equilibrio casi absoluto. Unicaja y Joventut quisieron correr y el marcador alcanzó el final del primer cuarto con un 21-21 fiel reflejo de los visto sobre el parqué en esos primeros 10 minutos.

Un triple de Djedovic, tras rebote ofensivo y asistencia de Webb III, puso el +7, 33-26, con 6.52 para llegar al descanso. Miret paró el partido con un tiempo muerto, mientras el Carpena vibraba con los suyos. Siguió el intercambio de canastas y las rotaciones continuas en cajistas y en verdinegros.

El Joventut vivió de su acierto desde el triple para mantenerse cerca de un Unicaja con más recursos, con más ideas, pero incapaz de romper el partido, 41-37. El esprint final del primer tiempo no varió el guion y todo quedó pendiente de los segundos 20 minutos: 45-42.

Perry jugó un gran partido contra el Joventut. / Álex Zea / LMA

Arreón cajista

Le metió el Unicaja energía al partido tras el intermedio. Audige y Kalinoski apretaron atrás y delante y el Unicaja se fue de 9, 53-44. Muy buena puesta en escena de los de Ibon Navarro. Balcerowski se unió a la fiesta y la ventaja, medianamente cómoda, siguió siempre a favor de los de Los Guindos.

El Carpena también puso mucho de su parte en esa fase del partido. Apretó la grada de lo lindo y el equipo siguió siendo agresivo y vertical. Dos tiros libres de Duarte pusieron una nueva máxima ventaja: 68-55. Cinco puntos seguidos de Hakanson los frenó Ibon Navarro con un tiempo muerto. El marcador se fue a un 71-65 a falta de los 10 últimos minutos. Poco botín y mucho trabajo todavía por delante.

Pegó otro acelerón el Unicaja con dos triplazos de Alberto Díaz.: 79-69. Fue el principio del fin de la resistencia verdinegra. Barreiro acertó también desde el 6.75 y Miret pidió tiempo muerto con 82-71 y ya solo 6.23 para el final. Perry elevó la renta a 13 y otra "bomba" de Barreiro fue la puntilla: 89-73, a 4.13 del final.

De ahí al final ya la lucha fue por el average. El Unicaja intentó ganar por lo máximo posible y el Joventut jugó a perder por lo mínimo posible. Perry hizo el mate de la temporada a pase milimétrico de Kalinoski. El bocinazo final firmó un 105-83 más que merecido.

Lugo, primer destino de 2026

Tras el triunfo contra los badaloneses, el Unicaja arrancará el nuevo año visitando el próximo sábado al Breogán de Luis Casimiro. Una salida siempre complicada, pero una oportunidad de oro para certificar virtualmente, en caso de victoria, la presencia del Unicaja en la Copa del Rey de Valencia. De momento, un poco de relax para despedir el 2025, comerse las 12 uvas y encarar con ilusión lo que está por venir.