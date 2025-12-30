Unicaja-Joventut: atajo hacia la Copa del Rey

No va más. En plenas fiestas de Navidad, con Málaga rebosar en las calles y en las tiendas, el Carpena se convierte esta tarde noche del martes (19 horas/DAZN) en el escenario de una cita liguera decisiva para el Unicaja en su camino hacia la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

El Joventut de Badalona, rival directo de los verdes en esa lucha por estar el próximo mes de febrero jugándose el primer gran título de la temporada, se cita con un Unicaja que suma dos derrotas seguidas (Baskonia y Real Madrid) y que tiene este martes, delante de su gente, la oportunidad de acabar en 40 minutos con todas las dudas y el run-run de estos últimos días.

Cuentas para la Copa

Que quede claro que si el Unicaja gana al Joventut, no tendrá asegurada su presencia en la Copa. De igual manera, si pierde contra los catalanes, tampoco tendría imposible jugar la cita del k.o en tierras valencianas. Pero lo que no se puede negar es que este Unicaja-Joventut es un duelo clave en el objetivo de ambos para irse de «copas» del 19 al 22 del próximo mes de febrero.

Perry y Alberto, durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Ambiente de gala

El Carpena lucirán sus mejores galas. Y esta es una muy buena noticia. No hay entradas desde hace ya varios días y el lleno parece garantizado si es que los abonados acuden a la llamada. Seguro que el equipo necesitará del aliento de su grada porque el Joventut está jugando un gran baloncesto este curso y no lo va a poner nada fácil. Eso seguro.

¿Djedovic?

Nihad Djedovic fue baja el domingo en la pista del Real Madrid. Veremos a ver si esos problemas físicos que ha arrastrado estos últimos días le permiten entrar en la convocatoria ante la Penya o vuelve a ser el descartado por Ibon Navarro. Hay que recordar que en la actual plantilla hay 13 jugadores profesionales (sin contar a Xavier Castañeda) y que uno se tiene que quedar fuera de la convocatoria. ¿Será otra vez el exterior bosnio?...

El reto es mayúsculo. Llega el Joventut a Málaga en un gran momento y es seguro que va a exigirle al Unicaja una muy buena versión para poder sumar la victoria. Los verdes tuvieron el partido ganado contra el Baskonia... y lo perdieron. Los verdes tuvieron el partido muy bien encarrilado contra el Real Madrid... y también perdieron. Al equipo le ha faltado acierto, talento y colmillo en sus dos últimos duelos. Contra la Penya hay que cambiar esa dinámica, si no...

Sin Ricky, pero con los demás

Ricky Rubio es baja. Según informó el propio club catalán a través de su sitio web, ni siquiera viajó a Málaga con el resto de sus compañeros por un problema en su pierna derecha. Una buena noticia para Ibon Navarro y los suyos porque cuando Ricky está bien, el Joventut es una máquina casi imparable.

Pero ¡ojo! porque este Joventut es mucho más que Ricky Rubio. El equipo verdinegro presenta una plantilla en la que los veteranos y los jóvenes maridan a la perfección.

El Joventut, rival del Unicaja este martes en el Carpena. / ACBPhoto

Sobresale, una temporada más, la figura del pívot croata Ante Tomic que sigue siendo un referente verdinegro en la pintura, donde promedia 13,8 puntos, 6,4 rebotes, 2,2 asistencias para 17,7 de valoración. Le acompañan en la zona Simon Birgander (9 puntos, 5,5 rebotes), Michael Ruzic (5,1 puntos, 2,3 rebotes), Henri Drell (4,4 puntos, 2 rebotes) y Sam Dekker (4,4 puntos, 3,4 rebotes).

En la línea exterior, los puntos del ex del Baxi Manresa Cameron Hunt (15,6 puntos, 2,8 asistencias, 1,8 rebotes) se unen a la versatilidad de Yannick Kraag (5,3 puntos, 4,3 rebotes), Adam Hanga (4,6 puntos, 3,7 rebotes) y Miguel Allen (2,4 puntos). En la dirección, Ludde Hakanson (9,2 puntos, 2,6 asistencias) y el veterano Guillem Vives (3,8 puntos) suponen un buen contrapunto habitualmente a la labor de Rubio.

A nivel estadístico, los catalanes son el primer equipo en tiros de 2 anotados en la Liga Endesa (23,17 por partido), así como el quinto en asistencias (18,08), unos datos a tener en cuenta de cara al duelo del martes.

Cuidado con el horario

Que nadie se despiste con la hora. El choque arrancará a las 19 horas. El Carpena tiene que ser un fortín. Hoy hay que ganar sí o sí. Valencia está en el punto de mira.