Adiós 2025: El año en el que el Unicaja ganó, ganó, ganó... y se reinventó

El 2025 quedará grabado en la historia del Unicaja Baloncesto y de sus aficionados como un año casi irrepetible. No solo por los títulos conquistados, sino por la capacidad del club para cerrar un ciclo ganador y abrir otro sin renunciar a la ambición. Después de un 2024 que ya fue inolvidable, con tres entorchados (BCL, Intercontinental y Supercopa Endesa), este 2025 "cayeron" otros tres éxitos: Copa del Rey, Basketball Champions League y Copa Intercontinental. Doce meses de oro (en realidad son ya 24 seguidos) en los que también se afrontó una profunda remodelación de la plantilla, el pasado verano, con la marcha a otros clubes de jugadores muy importantes en todos esos logros y la llegada de otras nuevas piezas al tablero verde y morado.

Gran Canaria: El primer golpe

El primer gran éxito del año fue la Copa del Rey de Gran Canaria, donde el Unicaja volvió a mostrarse como un equipo fiable en los escenarios que no conceden segundas oportunidades. Competitivo, físico y solidario, el conjunto malagueño supo gestionar cada partido como una final y levantó un título que reafirmó su condición de aspirante real a todo en el baloncesto español.

Ganó 100-83 al Joventut en cuartos de final, después superó 90-83 al Tenerife, en semifinales, para acabar levantando el título en la finalísima, ante el gran favorito, Real Madrid, al que superó por 93-79. Triple victoria y golpe de autoridad de un Unicaja que se convirtió en la envidia del baloncesto nacional.

El Unicaja celebra su título de la Copa del Rey. / ACBPhoto

Atenas: Segundo título FIBA consecutivo

El segundo momento cumbre del año 2025, en clave Unicaja, llegó en Atenas, en la Final Four de la Basketball Champions League de mayo. Allí, el Unicaja alcanzó la excelencia competitiva para proclamarse campeón de Europa en un contexto de máxima exigencia. Defensa asfixiante, control del ritmo y una convicción colectiva inquebrantable definieron a un equipo cajista sin ninguna fisura.

El título continental llegó tras ganar 65-71, en la semifinal, al anfitrión AEK, en un ambiente durísimo y demostrando un saber estar deportivo y anímico a prueba de todo. En la final, victoria inapelable, 67-83, ante el Galatasaray turco para levantar al cielo ateniense el segundo trofeo del año 2025.

Los jugadores celebran su victoria en Atenas. / BCL

Singapur: El tercero llegó en septiembre

El broche de oro de este 2025 de los verde y morados se escribió a miles de kilómetros de Málaga. En Singapur, el Unicaja conquistó la Copa Intercontinental FIBA, también por segundo año consecutivo. El Unicaja se proclamó campeón del mundo de clubes tras ganar de forma consecutiva al Al Ahli (73-61), al Utsunomiya Brex (97-68) y al equipo de la G League de la NBA (71-61). Otra vez reyes del básket FIBA.

El Unicaja vuelve a ser campeón intercontinental. / FIBA

Verano 2025: El final de una etapa

Tras tres temporadas muy exitosas, el pasado verano trajo consigo decisiones difíciles y cambios profundos. El Unicaja cerró una etapa marcada por jugadores clave en el crecimiento reciente del club. Se despidieron Tyson Carter, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Tyson Pérez, Kameron Taylor y Melvin Ejim, piezas fundamentales en la construcción del equipo multicampeón. Salidas que no solo dejaron huecos en la rotación, sino también en el vestuario, donde su carácter competitivo fue parte del ADN ganador del curso.

Kameron Taylor y Yankuba Sima se fueron al Valencia Basket. / Gregorio Marrero

Nuevas caras para un nuevo desafío

El club respondió con un mercado estival ambicioso y meditado. Llegaron James Webb III, Emir Sulejmanovic, Chris Duarte y Xabier Castañeda, incorporaciones pensadas para tratar de mantener el nivel físico, la versatilidad y la profundidad de plantilla que exige competir en ACB y en Europa, aunque en esta primera parte del nuevo curso, los refuerzos todavía están lejos de lo esperado. En el caso de Castañeda, con viaje de ida y vuelta al Hiopos Lleida incluido en una cesión rota a última hora por una supuesta lesión y que ahora parece encaminada hacia el MoraBanc Andorra.

Chris Duarte, el fichaje más mediático del pasado verano. / Unicaja

Un proyecto que quiere seguir entre los mejores

El futuro inmediato en el 2026 está todavía por escribir. Lo que ya es inamovible e historia es este 2025 que se cierra como tricampeón. El desafío ya no es demostrar que puede ganar, sino sostenerse en la élite y gestionar la presión de ser uno de los equipos a batir.

Copa del Rey en Gran Canaria, Final Four en Atenas y Copa Intercontinental en Singapur. Tres títulos, un año histórico y una transición por definir. El Unicaja conquistó el mundo en 2025, pero ¿podrá su proyecto seguir creciendo en 2026?...