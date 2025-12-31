Resumen del año
Adiós 2025: El año en el que el Unicaja ganó, ganó, ganó... y se reinventó
El club de Los Guindos nunca olvidará los últimos 12 meses, en los que levantó nada menos que tres títulos: Copa del Rey, Basketball Champions League y Copa Intercontinental FIBA
El 2025 quedará grabado en la historia del Unicaja Baloncesto y de sus aficionados como un año casi irrepetible. No solo por los títulos conquistados, sino por la capacidad del club para cerrar un ciclo ganador y abrir otro sin renunciar a la ambición. Después de un 2024 que ya fue inolvidable, con tres entorchados (BCL, Intercontinental y Supercopa Endesa), este 2025 "cayeron" otros tres éxitos: Copa del Rey, Basketball Champions League y Copa Intercontinental. Doce meses de oro (en realidad son ya 24 seguidos) en los que también se afrontó una profunda remodelación de la plantilla, el pasado verano, con la marcha a otros clubes de jugadores muy importantes en todos esos logros y la llegada de otras nuevas piezas al tablero verde y morado.
Gran Canaria: El primer golpe
El primer gran éxito del año fue la Copa del Rey de Gran Canaria, donde el Unicaja volvió a mostrarse como un equipo fiable en los escenarios que no conceden segundas oportunidades. Competitivo, físico y solidario, el conjunto malagueño supo gestionar cada partido como una final y levantó un título que reafirmó su condición de aspirante real a todo en el baloncesto español.
Ganó 100-83 al Joventut en cuartos de final, después superó 90-83 al Tenerife, en semifinales, para acabar levantando el título en la finalísima, ante el gran favorito, Real Madrid, al que superó por 93-79. Triple victoria y golpe de autoridad de un Unicaja que se convirtió en la envidia del baloncesto nacional.
Atenas: Segundo título FIBA consecutivo
El segundo momento cumbre del año 2025, en clave Unicaja, llegó en Atenas, en la Final Four de la Basketball Champions League de mayo. Allí, el Unicaja alcanzó la excelencia competitiva para proclamarse campeón de Europa en un contexto de máxima exigencia. Defensa asfixiante, control del ritmo y una convicción colectiva inquebrantable definieron a un equipo cajista sin ninguna fisura.
El título continental llegó tras ganar 65-71, en la semifinal, al anfitrión AEK, en un ambiente durísimo y demostrando un saber estar deportivo y anímico a prueba de todo. En la final, victoria inapelable, 67-83, ante el Galatasaray turco para levantar al cielo ateniense el segundo trofeo del año 2025.
Singapur: El tercero llegó en septiembre
El broche de oro de este 2025 de los verde y morados se escribió a miles de kilómetros de Málaga. En Singapur, el Unicaja conquistó la Copa Intercontinental FIBA, también por segundo año consecutivo. El Unicaja se proclamó campeón del mundo de clubes tras ganar de forma consecutiva al Al Ahli (73-61), al Utsunomiya Brex (97-68) y al equipo de la G League de la NBA (71-61). Otra vez reyes del básket FIBA.
Verano 2025: El final de una etapa
Tras tres temporadas muy exitosas, el pasado verano trajo consigo decisiones difíciles y cambios profundos. El Unicaja cerró una etapa marcada por jugadores clave en el crecimiento reciente del club. Se despidieron Tyson Carter, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Tyson Pérez, Kameron Taylor y Melvin Ejim, piezas fundamentales en la construcción del equipo multicampeón. Salidas que no solo dejaron huecos en la rotación, sino también en el vestuario, donde su carácter competitivo fue parte del ADN ganador del curso.
Nuevas caras para un nuevo desafío
El club respondió con un mercado estival ambicioso y meditado. Llegaron James Webb III, Emir Sulejmanovic, Chris Duarte y Xabier Castañeda, incorporaciones pensadas para tratar de mantener el nivel físico, la versatilidad y la profundidad de plantilla que exige competir en ACB y en Europa, aunque en esta primera parte del nuevo curso, los refuerzos todavía están lejos de lo esperado. En el caso de Castañeda, con viaje de ida y vuelta al Hiopos Lleida incluido en una cesión rota a última hora por una supuesta lesión y que ahora parece encaminada hacia el MoraBanc Andorra.
Un proyecto que quiere seguir entre los mejores
El futuro inmediato en el 2026 está todavía por escribir. Lo que ya es inamovible e historia es este 2025 que se cierra como tricampeón. El desafío ya no es demostrar que puede ganar, sino sostenerse en la élite y gestionar la presión de ser uno de los equipos a batir.
Copa del Rey en Gran Canaria, Final Four en Atenas y Copa Intercontinental en Singapur. Tres títulos, un año histórico y una transición por definir. El Unicaja conquistó el mundo en 2025, pero ¿podrá su proyecto seguir creciendo en 2026?...
- Ricky Rubio: la estrella que volvió a su casa y que este martes se pierde el Unicaja-Joventut por lesión
- El nuevo McDonald´s en Málaga incorpora IA y autoservicio para optimizar la experiencia del cliente
- Málaga prueba los semáforos en Jiménez Fraud ante el nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT por Teatinos en su cruce con el metro
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Estos son los 25 malagueños con más peso en la nueva dirección del PP de Andalucía
- El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026
- El bosque de Málaga perfecto para una escapada navideña: rutas para toda la familia y las mejores vistas
- Los bocadillos más famosos de Italia llegan al Centro de Málaga: 'Grandes, cargados y con pan extracrujientes