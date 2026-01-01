Kendrick Perry, el termómetro del Unicaja: si él está bien, es más fácil ganar

Una de las señas de identidad del Unicaja de esta "era Ibon Navarro" es que el colectivo siempre ha ido por encima de las individualidades. Pero también es cierto que en la plantilla verde hay algunos jugadores que son "especiales". Uno de los más importantes en la rotación del técnico cajista esta etapa dorada cargada de títulos es Kendrick Perry.

Perry, celebrando una victoria en el Martín Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

El base americano de pasaporte montenegrino, que cumplió precisamente este pasado martes su partido 200 vistiendo la camiseta del Unicaja, se ha consolidado como una pieza estructural, no solo por su producción ofensiva, sino porque su papel afecta directamente al funcionamiento global del equipo e incluso a los resultados de los partidos. Y es que cuando Perry juega bien, el Unicaja casi siempre gana; y cuando Perry juega mal... casi siempre pierde. Solo se ha ganado esta temporada a Surne Bilbao y a Dreamland Gran Canaria con Perry anotando 8 o menos puntos. Ante La Laguna Tenerife metió 2, contra el Baskonia aportó 4 y en la visita a Andorra sumó solo 8. Tres malos días de Perry y tres de las cinco derrotas de la presente Liga Endesa. ¿Casualidad?...

Números y estadísticas al margen, lo que es evidente es que Perry tiene una gran ascendencia en el equipo por varios motivos.

Un director que encaja con el modelo de Ibon Navarro

Perry es un base que se ajusta a lo que demanda el "plan de Ibon": verticalidad, lectura rápida y capacidad para alternar dirección con amenaza anotadora. En un equipo coral —donde los ataques se construyen a partir de ventajas generadas en pocos segundos— su perfil es especialmente valioso: marca el ritmo, lee el juego y elige bien cuándo acelerar y cuándo parar.

Su impacto no se mide solo en puntos, sino en su función como organizador de los primeros pasos del ataque y como jugador capaz de sostener la estructura en posesiones largas, cuando el partido se vuelve más táctico. Esa combinación es lo que lo convierte en un base “de sistema”, es decir, uno que hace funcionar el modelo en lugar de jugar al margen de él.

Kendrick Perry disputó su partido número 200 con el Unicaja. / Álex Zea

Un "histórico" del club

Desde su llegada en el verano de 2022, Perry ha sido uno de los jugadores más importantes del proyecto. En el momento de su última renovación, su porcentaje de victorias con el Unicaja era de en torno al 76%), además de un fijo ya en varias facetas en la historia cajista. Esas cifras no dejan de crecer con Perry ya como bicentenario.

Gran rendimiento en grandes escenarios

Otra razón por la que Perry es un "termómetro" del nivel competitivo del Unicaja es que marca diferencias cuando el calendario aprieta. Un aspecto, por cierto, en el que ha mejorado mucho desde su llegada a Málaga. La toma de buenas decisiones no fue siempre su mayor virtud en su primera campaña en Málaga, pero eso ha cambiado considerablemente a partir de su segunda temporada. La muestra más evidente fue la Copa del Rey 2025 de Gran Canaria, en la que fue elegido MVP del torneo tras su actuación decisiva en la final ante el Real Madrid: 27 puntos, 6 asistencias y 32 de valoración, con 17 puntos en el último cuarto.

Además, la propia ACB destacó que Perry se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en firmar una final con 25 o más puntos y 5 o más asistencias, un dato que subraya su impacto combinado como anotador y generador.

Un malagueño y "boquerón" nacido en Estados Unidos

En un contexto donde es difícil retener talento en Liga Endesa, la renovación hasta 2027 que el club y jugador firmaron hace ya varios meses, no es un detalle contractual sino una declaración de intenciones por ambas partes: el Unicaja quiere asegurar una pieza casi insustituíble y el jugador renuncia a metas mayores deportivas en equipos de Euroliga, a cambio de seguir siendo estandarte del cuadro verde y morado. Y es que su vínculo con el club, con Málaga y con la afición no admite ninguna duda.