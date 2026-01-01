¿Cuáles son los principales retos del Unicaja para este nuevo año 2026?

El Unicaja encara este 2026 recién estrenado con ambición renovada tras un ciclo brillante, plagado de éxitos internacionales y nacionales. La segunda parte de la presente temporada 2025-2026 se perfila como un punto de inflexión en la trayectoria de los de Ibon Navarro, que desean seguir asentados entre los grandes de Europa y de España.

Si el 2025 fue un año glorioso, con 3 títulos más para las vitrinas del club, el 2026 trae bastantes alicientes deportivos en el que será el año antesala de un 2027 en el que la entidad de Los Guindos celebrará a lo grande sus 50 años de historia, conmemorando la creación en 1987 del Caja de Ronda, denominación originaria de lo que ahora es el Unicaja Baloncesto. Un año, por cierto, en el que echará a nadar, salvo cambo de planes, la nueva NBA Europa, en la que el equipo cajista quiere tener su cuota de protagonismo.

Copa del Rey en Valencia: reto inmediato

La Copa del Rey, que se disputará del 19 al 22 de febrero de 2026 en el Roig Arena de Valencia, marca uno de los grandes objetivos del Unicaja en el primer tramo del año. Los verdes, tras su último triunfo liguero de 2025 ante el Joventut, tienen el pase muy cerca, pero todavía no está garantizada matemáticamente la presencia del Unicaja en la cita valenciana.

Hay que recordar que el Unicaja es el vigente campeón de la Copa del Rey. La pasada edición, celebrada en Las Palmas, terminó con un título para los malagueños, que consiguieron una victoria espectacular, superando en la finalísima al gran favorito, Real Madrid (93-79).

Este 2026, repetir el hito parece casi imposible viendo el nivel actual de juego del propio Real Madrid, del anfitrión Valencia, la mejoría del Barça o del Baskonia, por poner solo algunos ejemplos de los rivales que se encontrará la plantilla de Ibon Navarro el próximo febrero en el Roig Arena. Eso sí, seguro que los actuales campeones serán un rival complicado para cualquiera en la capital valenciana por ese gen competitivo que tiene el equipo en torneos de eliminación directa, donde Ibon Navarro ha sabido dar equilibrio a su rotación y sacar siempre el mejor rendimiento de sus plantillas.

Ibon habla con sus jugadores en el centro de la cancha del Palacio Martín Carpena, / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

BCL y el objetivo Final Four: consolidar la hegemonía europea

Más allá de España, el desafío continental marca otro de los grandes objetivos deportivos que tiene el Unicaja por delante en su calendario. El Unicaja es también el vigente campeón de la Basketball Champions League, tras alzar la BCL por segundo año consecutivo en mayo de 2025 en Atenas, ante el Galatasaray (83-67).

La competición 2025-26 arrancó oficialmente en septiembre y el Unicaja no ha tenido ningún problema para avanzar de manera directa a la segunda fase, que arrancará la segunda quincena del presente mes de enero. El gran objetivo para los de Ibon Navarro es conseguir el pase para la Final Four de la BCL del 8 al 10 de mayo de 2026, que podría jugarse en Badalona si es que se confirman las negociaciones para que esa ciudad y su Palau Olímpic sea sede.

Para Unicaja, la repetición en la fase final europea trasciende de un simple objetivo deportivo: es una declaración de intenciones. Y es que el club quiere asentarse como potencia europea estable, mostrando su competitividad de cara a esa futura NBA Europa, amparada por la FIBA, en la que solo los mejores equipos podrán encontrar plaza entre sus 16 participantes.

Mercado de fichajes: verano clave para reforzar la plantilla

El verano de 2026 se presenta también como un momento importante para el Unicaja en este nuevo año. Aunque el núcleo de la plantilla tiene contrato en vigor, lo cierto es que habrá que afrontar algunos cambios. Ya se sabe, por ejemplo, que llegará desde Bilbao el base Melwin Pantzar, que cerró un acuerdo con el Unicaja el pasado verano, aunque juega este curso cedido en el Surne Bilbao Basket. Y puede que no sea el único en llegar.

A por 2026

El Unicaja aspira a construir un proyecto que no solo luche por títulos, sino que sea sostenible en el tiempo. Este 2026, el reto es que el Unicaja se parezca lo más posible al de los últimos tres años. No será fácil, pero es el gran objetivo del club verde y morado.