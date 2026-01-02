Todo lo que hay que saber sobre el Breogán-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa no da tregua. Este sábado, nueva jornada, la primera del año 2026, en la que el Unicaja se desplaza a Lugo para visitar al siempre peligroso Breogán de Luis Casimiro.

La Copa del Rey, muy cerca

Tras ganar al Joventut el pasado martes en el Martín Carpena, toca buscar un triunfo en tierras gallegas que daría el billete virtual a los de Ibon Navarro para la cita copera de febrero en el Roig Arena de Valencia.

El Unicaja alcanza esta jornada 14 de la Liga Endesa con un balance de 8-5, asentado entre los 8 primeros, pero pendiente de sumar algún triunfo más para que el pase sea matemático.

Cancha difícil

No hay partido fácil a domicilio en la Liga Endesa. El Unicaja deberá jugar un gran partido en Lugo si quiere ganar a un Breogán que, ante su afición, es un equipo muy difícil de doblegar.

¿Cuándo se juega el Breogán-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 21:00 horas en el Pazo dos Deportes de la capital lucense.

¿Dónde ver el Breogán-Unicaja?

El partido será transmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.