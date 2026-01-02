Luis Casimiro avisa: el Río Breogán necesita jugar con personalidad ante un Unicaja "tácticamente rico"

Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, apuntó este viernes que su equipo necesitará jugar "con personalidad" y siendo "fiel" a su estilo para tener opciones de victoria ante Unicaja, un rival del que destacó su riqueza táctica.

"Unicaja corre muy rápido cuando puede y tiene la oportunidad. Y luego juega segundos de posesión, no es un baloncesto tan directo como nos podemos pensar. Pero sí es un equipo tácticamente muy rico. Tenemos que estar preparados para evitar que puedan correr en los primeros segundos y luego estar muy concentrados en defensa porque si cometes errores te los penalizan. Es un equipo que castiga con dureza los errores del rival", analizó.

Exentrenador del Unicaja

El veterano técnico ciudadrealeño, con pasado en el equipo de Los Guindos, tiene claro que no es el mejor momento para enfrentarse al cuadro dirigido por Ibon Navarro porque llegará a Lugo "con el foco muy puesto" por la presión de entrar en la Copa del Rey.

"Tenemos que mantener nuestra personalidad, nuestra identidad para jugar rápido, con fluidez y confianza. Nosotros tenemos un baloncesto directo y tener acierto sería importante en este partido", incidió durante su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, dijo no estar preocupado por la cantidad de puntos que ha encajado su equipo en las últimas jornadas porque "el sinónimo de encajar 100 puntos no es una mala defensa".

Luis Casimiro, exentrenador del Unicaja y ahora técnico del Breogán. / ACBPhoto

Más regularidad para tener opciones

"Lo que sí me preocupa son algunas lagunas que tenemos después de hacer una buena defensa. Es importante estar concentrados durante los 24 segundos que dura la posesión defensiva", subrayó Casimiro, quien cree que su equipo todavía tiene margen de mejora porque algunos de sus jugadores solo llevan 13 partidos en la ACB.

Finalmente, sin querer excusar la derrota ante el Baskonia en la actuación arbitral, Casimiro comentó que sus jugadores deben "adaptarse" al arbitraje de la liga Endesa. "Siempre he querido pensar que el arbitraje es honesto. Si no fuese así, a mí que me han pasado cosas muy buenas en esta liga con equipos débiles, nunca hubiera conseguido objetivos importantes con clubes más humildes", sentenció.