Castañeda sí supera el reconocimiento médico en Andorra y se marcha con Joan Plaza

El 'caso Castañeda' ya tiene resolución oficial. Lo había deslizado Ibon Navarro en rueda de prensa y ha sido este viernes cuando el Unicaja ha hecho oficial la cesión del combo estadounidense de pasaporte bosnio al MoraBanc Andorra. Jugará a los mandos de Joan Plaza hasta final de temporada después de que el Hiopos Lleida anunciase también la cesión y la revocase una semana después por presuntos problemas físicos.

Reconocimiento médico superado

Ahora sí que Castañeda ha superado el reconocimiento médico. Precisamente, fueron los resultados de dichas pruebas los que paralizaron la cesión del estadounidense al conjunto de Gerard Encuentra. El jugador tuvo que volver a Málaga y ahora ya sí tiene destino definitivo, en las mismas condiciones físicas con las que viajó hasta tierras catalanas, para jugar lo que resta de temporada regular.

Allí estará a las órdenes de Joan Plaza, el entrenador con más partidos en la historia del Unicaja. El equipo andorrano acumula un balance de 4-8 en Liga Endesa y es uno de los que cerrará este viernes la jornada 13 de la ACB. Si Xavier Castañeda consigue recuperar la confianza de Francia y con la que jugó en Bosnia en la última temporada, será un refuerzo de nivel.

¿Debut en el Andorra-Lleida?

El caprichoso destino ha querido que esta cesión se haga oficial en las horas previas a que se dispute el MoraBanc Andorra-Hiopos Lleida de este viernes. Parece difícil que Castañeda pueda vestirse de corto para ayudar a su nuevo equipo. Sin embargo, sí que los acompañará de cerca y se reencontrará con un club que paralizó su cesión una semana después de hacerse oficial.