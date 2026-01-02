El reencuentro del Unicaja con el mejor Francis Alonso

El Unicaja y Francis Alonso se reencontrarán este sábado en Lugo, en el partido que los cajistas jugarán en la cancha del Breogán, correspondiente a la jornada 14 de la Fase Regular de la Liga Endesa. Será un reencuentro cargado de simbolismo para el malagueño, aunque lejos de casa. Será en Lugo, ante su afición actual, donde el escolta malagueño se mida al club en el que se formó y que marcó sus primeros pasos en el baloncesto profesional.

Gran momento de juego

Francis Alonso ha vuelto a encontrarse con su mejor versión con la camiseta del Río Breogán. Bajo la dirección de Luis Casimiro, el internacional español se ha convertido en el faro ofensivo del conjunto lucense, una referencia constante pese a no figurar entre los jugadores con más minutos en pista. Sus números hablan por sí solos: 14,5 puntos de media por partido y unos porcentajes de auténtico especialista —46,9% en triples, 51,3% en tiros de dos y un sobresaliente 92,1% desde la línea de personal— que lo sitúan entre los tiradores más fiables de la Liga Endesa. También ha mejorado mucho en su trabajo defensivo, uno de sus lunares en sus primeros años como profesional, pero faceta en la que ha evolucionado de manera infinita en estas últimas temporadas.

Vínculo familiar

El vínculo con el Unicaja de Francis va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Hijo de Paco Alonso, extécnico y consejero del club malagueño, Francis creció respirando baloncesto en el entorno del Martín Carpena, donde se formó como jugador. Allí dejó también amistades que perduran, como la de Alberto Díaz, actual capitán del Unicaja y compañero de Francis en la selección española.

Alberto Díaz, Rubén Guerrero y Francis Alonso con la camiseta del sorteo firmada por la plantilla de Unicaja. / ACBPhoto

Etapa universitaria

En la temporada 2014-15 se marchó a Estados Unidos para jugar en el Instituto Cushing Academy. En la temporada 2015-16 se incorporó a la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, promediando en su primera temporada 13 puntos y casi 2 asistencias por partido, siendo incluido por la prensa y los entrenadores en el mejor quinteto freshman. En 2019 completó su ciclo universitario en la NCAA destacando, batiendo el récord de triples de su universidad, siendo MVP de su conferencia en 2018 y miembro del quinteto ideal en 2018 y 2019.

Reencuentro con Casimiro

Regresó después al Unicaja, pero sin llegar a consolidarse con un rol protagonista en el primer equipo, lo que le hizo buscar nuevos destinos hasta llegar este pasado verano a Lugo, club con el que está viviendo su mejor etapa como jugador de elite. Luis Casimiro, actual entrenador del Breogán, fue quien apostó decididamente por su fichaje el pasado verano. El veterano técnico ciudadrealeño conocía bien a Alonso de su etapa en el banquillo del Unicaja (fue el que más partido sacó de la calidad de Francis en Málaga). Casimiro confiaba en que todavía tenía margen para ofrecer su mejor versión al máximo nivel y el tiempo le está dando la razón al técnico manchego.

Francis Alonso se ha reencontrado en Lugo con Luis Casimiro. / Carlos Castro/ACB Photo

Amenaza exterior

La última jornada, ante el Baskonia, firmó una actuación sobresaliente: 21 puntos y 24 créditos de valoración. El choque ante el Unicaja será muy especial para él, que se presenta como una de las grandes amenazas que tendrá el Unicaja en la pista del Breogán este fin de semana.

El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga Endesa, se disputará este sábado a partir de las 21.00 horas en Lugo y estará dirigido por los colegiados Óscar Perea, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino. Para Francis Alonso no será un partido cualquiera: será un reencuentro con su pasado desde el presente que hoy lidera en el Breogán.