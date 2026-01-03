Ibon Navarro: "Nos ha faltado concentración, energía y jugadores en partido"

Ibon Navarro compareció en sala de prensa tras la mala derrota del Unicaja en la pista del Río Breogán (98-82). El entrenador cajista no tuvo más que felicitar al conjunto gallego y resumir lo que le había faltado a los suyos para competir: "Muchísima concentración, mucha energía, jugadores que estuviesen metidos en el partido".

Balance

"Felicitar al Río Breogán por la victoria. Han sido justos vencedores, han jugado mucho mejor, con mucha más energía, con mucho más acierto. Creo que en el segundo cuarto hemos perdido el control del partido, ellos han estado brillantes en el rebote, con mucho acierto. Si meten más de 10 triples, es complicado que no ganen. Han estado brillantes, en casa tienen muchísimos jugadores por encima del 40%. Tienes que estar muy concentrado, muy cerca, listo para usar las faltas, hacer muchas cosas bien para contenerles y no lo hemos hecho. Nos ha faltado muchísima concentración, mucha energía, jugadores que estuviesen metidos en el partido. Ellos los han tenido a todos. Han jugado un partidazo, solamente se puede felicitar".

Acierto en el triple

"Estas acciones de Tillie nos dieron pausa, una orientación clara en el juego. Ellos han ido trabajando, presionando el balón. En el segundo cuarto nos ha costado más mover el balón, hemos sobrebotado, hemos tenido tres faltas en ataque por intentar generar ventaja en uno contra uno en vez de a través del pase como en el primer cuarto. Eso es lo que ha cambiado, la energía que han tenido en defensa. Nos han obligado a ir hacia dentro y hemos dejado de jugar en equipo".

Descarte de Webb III

"Hemos valorado una serie de cosas y hemos pensado que, no porque no encajase, era un día para invertir en otras cosas. A la vista del resultado, está claro que no ha ido bien. Tampoco quiere decir que con James hubiera sido diferente".