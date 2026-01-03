El Unicaja arranca 2026 en la incómoda pista del Breogán

El Pazo dos Deportes de Lugo y el Breogán son este sábado el lugar y el rival que esperan al Unicaja en el primer partido de 2026. El equipo de Ibon Navarro encara el esprint final de la primera vuelta liguera con el objetivo de amarrar, lo antes posible, el billete para jugar la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Valencia. Quedan cuatro jornadas hasta el corte copero y tiene pinta de que con un triunfo más sería suficiente. Así que la visita a Galicia puede ser un pasaporte virtual para la fiesta del Roig Arena. Ojalá.

No será fácil sumar en Lugo. El Breogán es un equipo que en su cancha juega muy cómodo, muy arropado por su afición y que lleva al rival al límite. Es verdad que el Unicaja parece estar en una buena dinámica y debería tener opciones para ganar en el Pazo, pero necesitará mostrar una muy buena versión si quiere tener opciones.

La historia reciente avala que el reto es muy complicado. Y es que el Unicaja ha caído en tres de sus últimas cinco visitas a Lugo, incluyendo la que tuvo lugar la pasada campaña (81-79). Lo dicho, lo de este sábado será entre difícil y muy difícil.

Ibon Navarro deberá hacer un descarte entre sus 13 profesionales. Tyson Pérez se quedó fuera de la convocatoria en el último choque de 2025 frente al Joventut. Veremos a quién le toca en Lugo porque a priori todos parecen necesarios...

Reencuentros

Será un día de muchas emociones para algunos. En este partido hay varios jugadores con pasado en el equipo rival. En el bando lucense se encuentra desde esta temporada un ilustre canterano de Los Guindos, Francis Alonso. El escolta malagueño, que militó dos temporadas en el primer equipo (2020-2022), volverá a medirse a «su» Unicaja. No será la única cara reconocible en el rival, ya que el entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, dirigió al Unicaja en 144 partidos durante dos etapas (2012 y de 2018 a enero de 2021).

Por otro lado, en el Unicaja hay dos jugadores con pasado lucentino: Emir Sulejmanovic y Tyler Kalinoski. El interior bosnio estuvo en el entonces Cafés Candelas Breogán en la temporada 2018-19, mientras que el tirador estadounidense formó parte del conjunto gallego en el curso 2021-22, en el que dejó un grato recuerdo, como le demuestra la afición gallega cada vez que regresa a la capital lucense vestido de verde y morado. Allí es un ídolo.

Tyler Kalinoski, con la camiseta del Breogán. / Carlos Castro/ACB Photo

Estadísticas

Si nos atenemos a los números, el Río Breogán aparece destacado en varios apartados estadísticos que reflejan la intensidad de su juego. Los gallegos son el tercer mejor equipo en rebotes ofensivos (12,77); el cuarto en recuperaciones (8,31) y en acierto en tiros libres (78,83%); y quinto en puntos anotados (89,15) y triples (10,23).

A nivel individual el más destacado del cuadro lucense es el propio Francis Alonso. El escolta malagueño firma 14,5 puntos con grandes porcentajes (51,3% en tiros de 2 y 46,9% en triples), 1,6 rebotes para 14,5 de valoración. Le acompañan en el perímetro Keandre Cook (12,4 puntos, 3,2 rebotes), Aleksandar Aranitovic (6,7 puntos, 3,8 rebotes) y Arturs Kurucs (7 puntos, 2,1 rebotes).

En la dirección, DeWayne Russell (9,1 puntos, 5,7 asistencias) y Dominik Mavra (7,2 puntos, 4,5 asistencias) son los encargados de llevar las manijas del juego del Río Breogán, mientras que en la pintura el espigado Danko Brankovic (10,1 puntos, 4,3 rebotes), los versátiles Mihajlo Andric (7 puntos, 2,9 rebotes) y Dragan Apic (3,2 puntos, 1,7 rebotes) y los intimidadores Jordan Sakho (5,5 puntos, 4,5 rebotes) y Bakary Dibba (7,2 puntos, 3,8 rebotes).

Partidazo

Estamos ante 40 minutos de mucha exigencia, pero por el premio que hay en juego merece la pena sufrir lo que haga falta. Ganar este sábado en Lugo es sumar el noveno triunfo liguero y asegurar, de manera virtual, la presencia del equipo en la Copa del Rey de Valencia. La cita es a las 21 horas por DAZN.