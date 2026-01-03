Derrota y mala imagen del Unicaja en Lugo para arrancar 2026 (98-82)

Un muy mal arranque del tercer cuarto, unido a un partido en general muy pobre del Unicaja, impidió al equipo de Ibon Navarro arrancar el 2026 con un triunfo en Lugo. Los verdes fueron por delante en el primer cuarto, pero a partir del minuto 13 el Breogán tomó la delantera y ya se hizo dueño y señor de un partido en el que a los cajistas les faltó la intensidad, el acierto y la energía que sí puso el Breogán sobre la cancha para ganar el partido.

El billete copero debe esperar

La derrota ante el Breogán supone un pequeño frenazo en el camino cajista hacia la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Valencia. A falta de las tres últimas jornadas, las cuentas siguen saliendo. Parece que con un triunfo más puede ser suficiente para que Ibon Navarro y sus chicos estén defendiendo su actual corona copera en la cita en el Roig Arena del próximo 19 al 22 de febrero. Queda un partido fuera durísimo en la pista del Valencia Basket y dos choques en el Martín Carpena, frente al Covirán Granada y el UCAM Murcia. Es factible el objetivo, pero hay que mejorar mucho respecto a lo visto en el Pazo dos Deportes de la capital lucense.

Paso atrás

El inicio del nuevo año no prolongó las mismas buenas sensaciones que dejó el epílogo del anterior. Contra el Joventut el equipo estuvo a un nivel sobresaliente para cerrar 2025 y en Lugo, este sábado, abrió 2026 con una imagen diametralmente opuesta. Mal en defensa y mal también en ataque, con porcentajes de acierto lejos de lo habitual. A este Unicaja 25/26 le falta regularidad, no es tan solvente como en temporadas anteriores y le cuesta mucho más ganar sus partidos. Ni más ni menos.

Mal partido del Unicaja en Lugo. / ACBPHOTO

Derrota

Lugo nunca es plaza sencilla, Eso ya lo sabíamos. La verdad es que cualquier partido lejos de casa en la ACB es un problema. Da igual si es en Andorra, en Madrid o en el Pazo dos Deportes gallego. Este Breogán es un equipo que muerde en su pista. Luis Casimiro tiene un ejército de soldados a sus órdenes que cree a muerte en lo que les dice su entrenador y eso les hace ser competitivos del primer minuto al último, independientemente de lo que diga el marcador en cada momento. El Unicaja no pudo ni supo poner sobre la pista lo que demandaba el partido para competir con su rival.

El Unicaja, de más a menos

Balcerowski fue el primer protagonista del Unicaja en el partido. El pívot polaco anotó 7 de los primeros 10 puntos del equipo verde. Un par de triples de Tillie, uno con tiro adicional, dieron al Unicaja una interesante primera ventaja, 12-19. Buena puesta en escena de los de Ibon Navarro. El Breogán se acercó antes del primer parón, que reflejó un 22-25 en el marcador. Muy bien en ataque el Unicaja, con buenos porcentajes, pero con mucho margen de mejora atrás.

La tercera falta de Tillie, ensombreció el panorama en el arranque del segundo cuarto. El Breogán se puso por delante y obligó a Ibon Navarro a parar el partido, con 30-27, a 7.35 del descanso. Hasta 7 arriba llegó a mandar el equipo gallego, jugando con mucha intensidad y paciencia (39-32).

Alberto Díaz acudió al rescate con dos triplazos que dieron aire al equipo cuando más lo necesitaba, pero el partido se fue al descanso con la máxima ventaja otra vez a favor de los de Luis Casimiro: 50-43. Demasiados puntos en contra y mucho que corregir para la segunda parte.

Alberto Díaz fue de los mejores en Lugo. / ACBPHOTO

Segundo tiempo

El inicio del tercer cuarto fue desalentador para el Unicaja. Otra vez con más energía, más intensidad, mordiendo atrás y acertados en ataque, el Breogán se disparó en el marcador. En un abrir y cerrar de ojos, 60-46 y tiempo muerto de Ibon Navarro para tratar de frenar la sangría.

El técnico verde movió el banquillo en busca de un cinco fiable en pista, pero no hubo manera. Acertadísimos los lucenses en sus lanzamientos exteriores, la renta se fue al +20 (68-48). Malísima imagen en esa fase del partido de un Unicaja hundido, sin ideas y sin acierto.

Rubit fue el que marcó el camino para frenar la deriva. Alberto y Duarte acertaron desde el 6.75 y la diferencia bajó a 12, con algo menos de tres minutos todavía para el final del tercer cuarto. El Unicaja, al menos, mantuvo sus opciones a falta de los 10 últimos minutos: 72-60.

Tocaba ya la heroica. Una canasta de Tyson Pérez rebajó la diferencia de los 10, pero Andric no falló desde la línea de 3 y con sus triples acabó con la ilusión de la remontada cajista. Un 10-2 parcial acabó con cualquier esperanza. Ibon paró el partido con 85-69, con poco más de 5 minutos por jugarse. Ya no hubo margen para la reacción y el partido acabó con un 98-82 duro, pero merecido.

El Valencia Basket, próximo reto

El Unicaja regresa este domingo a casa y la próxima semana preparará su próximo reto: visitar el próximo sábado (18.30 horas) el Roig Arena del Valencia Basket de Kameron Taylor y Yankuba Sima. Será la última salida de la primera vuelta liguera, ya que las dos últimas jornadas las jugará el Unicaja en casa frente al Covirán Granada y el UCAM Murcia. Lo de Valencia será un examen de máxima exigencia, teniendo en frente a uno de los mejores equipos de España y Europa en este curso 2025/2026. Eso será el próximo fin de semana.