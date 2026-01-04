Unicaja y el esprint final para la Copa del Rey: ¿salen las cuentas?

A falta de solo tres jornadas para el final de la primera vuelta de la Liga Endesa, la lucha por las ocho plazas que dan acceso a la Copa del Rey que se disputará en Valencia entra ya en su fase decisiva. Para el Unicaja, séptimo en la clasificación, con un balance de 8-6, tras su derrota del sábado en Lugo, quedan tres partidos cruciales que definirán si el equipo verde y morado mantiene su plaza entre los ocho mejores de la liga a mitad de temporada y viaja al Roig Arena a competir por el título copero del que es vigente campeón.

Imágenes del partido entre el Río Breogán - Unicaja de la jornada 14 de la Liga Endesa / ACBPHOTO

Calendario

Los tres partidos que decidirán el destino de los verdes no son sencillos, aunque tampoco imposibles, sobre todo porque dos de ellos serán en Málaga.

Valencia Basket (fuera): El reto más exigente que resta en esta primera vuelta. Visitar al anfitrión de la Copa del Rey y uno de los equipos más sólidos de la competición siempre es un examen de alta dificultad. El equipo de Pedro Martínez está jugando un baloncesto muy fiable tanto en ataque como en defensa. Ganar en esa pista parece casi imposible, desde luego sería un paso definitivo camino de la Copa.

Covirán Granada (en Martín Carpena): El colista de la Liga llegará a Málaga como rival propicio para que el Unicaja sume un nuevo triunfo en la ACB. Si todo transcurre con una cierta lógica, el Unicaja, ganando el derbi andaluz, logrará el pase matemático para la Copa del Rey a falta de la última jornada.

UCAM Murcia (en Martín Carpena): Ojalá no esté en juego el billete copero en el último choque de la Fase Regular. El UCAM está realizando una gran temporada, en el Top 4 de la clasificación, gracia a sus buenos resultados y a un equipo muy bien armado. Será un partido durísimo, aunque la magia del Carpena siempre puede ser una ayuda.

¿Qué necesita el Unicaja?: cuatro escenarios posibles (0 a 3 victorias)

Partiendo del 8-6 actual, con tres partidos por jugar:

1) 3/3 (11-6)

En este caso, el billete para Valencia no tiene discusión. El Unicaja no solo sería equipo de Copa, sino que se colocaría en posición de privilegio para el sorteo y para evitar cruces “bomba” en cuartos. Y el efecto psicológico de ganar al Valencia en Liga sería enorme.

2) 2/3 (10-7)

Este escenario también daría el pase seguro a la Copa. Para que Unicaja se quedara fuera con 10 victorias, tendría que darse una carambola muy extrema: sus inmediatos perseguidores tendrían que firmar un pleno y, además, ganarle el average. Con el calendario que tienen los rivales, es un listón altísimo.

3) 1/3 (9-8)

Aquí ya entra el modo calculadora. 9 victorias suele valer muchos años, pero no siempre. Este 2026 tiene pinta de que sí, pero habría que conservar o incluso mejorar el actual average de +38.

4) 0/3 (8-9)

Este es un escenario muy peligroso. Con tres derrotas seguidas, el Unicaja se quedaría pendiente lo que hagan los de abajo. Ahí sí que casi todas las combinaciones dejarían al Unicaja sin Copa del Rey. De todas formas, si el equipo de Los Guindos pierde los tres próximos partidos es que no merece estar en el Roig Arena.

Principales rivales: Gran Canaria y Girona

De los equipos que están fuera de los 8 primeros, la gran amenaza es el Dreamland Gran Canaria. Ojo que el Girona también puede alcanzar a los de Ibon Navarro, pero tiene que jugar todavía con Baskonia y Joventut y eso, junto a su malísimo average (-65), les hace menos aspirantes a la plaza que ahora tiene el Unicaja entre los 8 mejores.

El "Granca" es el que sí que sueña todavía con entrar en la cita del k.o. Suma 6 victorias, pero tiene aplazado un partido en su cancha contra el Baskonia. Además, tiene que ir a Zaragoza, recibir al Lleida y acabará en su pista contra el Valencia Basket. Si gana 3 de esos 4 partidos, sumaría 9 victorias. No parece ninguna utopía, sobre todo porque tiene tres partidos en casa. Hay que recordar que en caso de empate a victorias, el average general (diferencia entre puntos a favor y puntos en contra) es el que decide quién queda por encima y quién por debajo. Ahí, por ahora, la ventaja es clara para el Unicaja. +38 de los verdes, por -22 de los amarillos (-65 tiene el Girona). 60 puntos en total de margen con los insulares para gestionar en este esprint final de la primera vuelta.

El Martín Carpena, factor determinante

Los dos encuentros que Unicaja jugará en casa son especialmente relevantes. El Martín Carpena, con su afición volcada, debe ser fundamental para conseguir las victorias que se necesitan. Solo el Barça y el Baskonia, en una remontada casi imposible de los vascos, se han llevado el triunfo este curso del Palacio de los Deportes. Ganar al Granada y al UCAM es una obligación.

El Carpena tiene la palabra para lograr el billete copero. / Gregorio Marrero

Lo mejor: depender de sí mismo

A pesar de la derrota con el Breogán, parece que las cuentas siguen saliendo. A falta de tres jornadas, el Unicaja está en control de su destino. Y esa es la mejor noticia. El equipo cajista, que es el actual campeón de la Copa del Rey, tras su victoria del año pasado en Las Palmas, quiere defender su título en Valencia. Sería de justicia...