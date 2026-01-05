El play in de la BCL pone en juego los últimos billetes hacia el Round of 16, en el que ya espera el Unicaja

La Basketball Champions League entra esta semana en uno de sus momentos decisivos con el arranque del play in, una fase a vida o muerte que terminará de dibujar el mapa del Round of 16, donde ya espera el Unicaja junto a otros siete campeones de grupo de la primera fase.

Play in

Entre este martes y jueves se disputan los dos primeros partidos de cada una de las ocho eliminatorias, todas ellas al mejor de tres encuentros. Si tras esos dos duelos, el cruce queda empatado, el partido de desempate se jugará la próxima semana. De estos enfrentamientos saldrán los ocho equipos que completarán el cuadro de la liguilla de octavos, que marcará el verdadero punto de inflexión de la competición.

El Unicaja espera en el Grupo K

El Unicaja, clasificado directamente tras firmar una sólida primera fase, ya sabe que compartirá grupo de Round of 16 con el Joventut de Badalona. Los otros dos equipos que acompañarán a cajistas y verdinegros serán los ganadores de los duelos del play in: Würzburg (Alemania)–Patrioti Levice (Eslovaquia) y Elan Chalon (Francia)–Promitheas (Grecia).

Resto de eliminatorias

Las otras seis eliminatorias quedan configuradas de la siguiente manera: Hapoel Holon (Israel)–Trapani Shark (Italia), Tofas Bursa (Turquía)–Cholet (Francia), Szolnoki (Hungría)–Pallacanestro Trieste (Italia), Mersin (Turquía)–Le Mans (Francia), MLP Academics (Alemania)–ERA Nymburk (República Checa) y KK Spartak (Serbia)–Karditsa Iaponiki (Grecia).

Grupos del Round of 16 / BCL

Round of 16

Será a partir del martes 20 de enero cuando arranque ya la segunda fase con los 16 supervivientes en la máxima competición del baloncesto por equipos de la FIBA. Entonces, empezará una liguilla de seis jornadas en la que los dos primeros de cada uno de los 4 grupos serán los que pasen al play off de cuartos de final, eliminatoria previa ya para decidir qué cuatro equipos juegan la Final Four 2026 del próximo mes de mayo, que todavía no tiene sede oficial, pero que parece que se jugará en Badalona.