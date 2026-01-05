El Unicaja ya conoce su calendario europeo del Grupo K del Round of 16 de la BCL

El Unicaja ya tiene marcada en rojo su hoja de ruta para el Round of 16 de la Basketball Champions League. El conjunto malagueño ha quedado encuadrado en el Grupo K, donde ya están confirmados el propio Unicaja y el Joventut de Badalona, a la espera de que se complete el cuarteto con los dos equipos que superen las eliminatorias del play in, que arrancan esta misma semana. Los ganadores de las eliminatorias Würzburg-Patrioti Levice y Elan Chalon-Promitheas Patras serán los dos equipos que completarán el grupo de cajistas y badaloneses.

Calendario

Aunque todavía faltan por confirmarse esos dos últimos rivales, la Basketball Champions League ya ha hecho oficial el calendario completo de la liguilla del Round of 16, con el orden de los partidos y los horarios definidos. Una liguilla de seis jornadas, que se va a disputar en menos de dos meses, y en la que solo habrá premio para estar en el play off de cuartos de final previo a la Final Four para los dos primeros clasificados del grupo.

Primera vuelta: inicio en el Martín Carpena

El Unicaja recibirá en la primera jornada la visita del ganador del duelo entre los alemanes del Würzburg y los eslovacos del Patrioti Levice. El partido se jugará el miércoles 21 del presente mes de enero, a partir de las 20.30 horas.

La segunda jornada trae un duelo que tiene pinta de que será clave para los de Ibon Navarro. El Unicaja visitará el Palau Olímpic de Badalona para medir fuerzas contra el Joventut de RicKy Rubio. Este partido, entre los dos máximos favoritos del grupo, se jugará el miércoles 28 de enero, a partir de las 20.30 horas.

Partido de la Liga Endesa entre el Unicaja y el Joventut de Badalona / Álex Zea / LMA

La tercera y última jornada de la primera vuelta de la liguilla volverá a jugarla el Unicaja ante su afición. Será el martes 3 de febrero, de nuevo a las 20.30 horas, contra el ganador del play in entre los franceses del Elan Chalon y los griegos del Promitheas Patras, entrenado por el extécnico ayudante del Unicaja, Curro Segura.

Segunda vuelta: final en el Carpena

La cuarta jornada será con la visita del Unicaja a Alemania (Würzburg) o a Eslovaquia (Patrioti). Para este partido todavía no hay horario oficial, pero sí fecha: miércoles 11 de febrero.

Para el mes de marzo quedarán las dos últimas jornadas de la liguilla. La quinta volverá a ser a domicilio para los verdes. Habrá que visitar la cancha del Chalon o del Promitheas. Será el martes 10 de marzo, también en horario por definir. La última jornada y, casi seguro que decisiva para la suerte del grupo, depara un Unicaja-Joventut que se disputará en el Palacio Martín Carpena el martes 17 de marzo en horario unificado que la BCL confirmará una vez se conozca la configuración de los 4 grupos de la segunda fase de esta Champions 2025/2026.

Objetivo: pasar al play off de cuartos de final

Para el Unicaja, vigente bicampeón de la BCL, el objetivo es claro: estar entre los dos primeros del grupo y acceder a los cuartos de final. El calendario ya está definido. No va a ser un reto nada fácil, pero la ilusión es seguir siendo el rival a batir en esta competición.