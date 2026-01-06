La NBA Europa seduce al baloncesto continental y el Unicaja espera desde una posición privilegiada

El mapa del baloncesto europeo vuelve a moverse. Este mes de enero parece que el proyecto de la futura NBA Europa se acelerará con la presencia del comisionado de la NBA, Adam Silver, en Londres, con motivo del partido Memphis Grizzlies-Orlando Magic que se jugará en el O2 Arena.

El proyecto de esa nueva competición bajo el amparo de la FIBA y la NBA es ya imparable y sigue sumando pretendientes de peso, mientras la Euroliga observa cómo algunos de sus pilares históricos evitan comprometer su futuro con la hasta ahora gran competición del baloncesto continental.

Fenerbahce, Real Madrid y Barça

La señal más clara del terremoto que se avecina es que Fenerbahce, Real Madrid y Barça no han firmado su renovación con la Euroliga. Tres gigantes del baloncesto europeo que, por ahora, mantienen todas las puertas abiertas y que podrían acabar formando parte de esa futura competición impulsada por la NBA en colaboración con la FIBA. No es un detalle menor: sin ellos, la Euroliga perdería gran parte de su peso deportivo, comercial y mediático.

Saras Jasikevicius, entrenador del Fenerbahce, celebra el título de la Euroliga. / RYAN LIM / EFE

Asvel, el próximo en cambiar de acera

Mientras algunos dudan, otros ya se posicionan. El Alba Berlín ya es equipo FIBA desde el pasado verano, participando este curso en la BCL y no en la Euroliga. El Asvel Villeurbanne es otro que va a cruzar de acera en los próximos meses. El club francés, presidido por Tony Parker, ya ha dejado claro su deseo de formar parte de la NBA Europa, un proyecto que encaja perfectamente con la estrategia de expansión de la liga norteamericana en mercados clave como Francia.

Plantilla del Asvel 2025 2026. / Euroleague

El Valencia Basket también se lo piensa

En España, el Valencia Basket también aparece ahora en el foco. Según adelantó la Cadena SER en Valencia, el club taronja tiene firmada con la Euroliga una cláusula que le permitiría abandonar la competición el verano de 2027, a pesar de haber firmado contrato hasta 2028. Un detalle que confirma que el equipo valenciano se está protegiendo ante un posible cambio de modelo.

Kameron Taylor celebra con alegría la victoria del Valencia Basket en la Supercopa. / ACBPhoto-Mariano Pozo

El Unicaja, alineado con la FIBA

En ese contexto de incertidumbre, el Unicaja, lejos del ruido mediático, aparece como uno de los clubes mejor colocados para afrontar lo que venga. El club de Los Guindos observa el tablero desde una situación muy distinta a la de otros clubes españoles. El conjunto malagueño dio un paso clave en 2022 al alinearse con la FIBA, apostando decididamente por la Basketball Champions League. Una decisión que en su momento fue muy discutida, pero que en este momento puede convertirse en estratégica.

Los jugadores celebran su victoria en Atenas. / BCL

Desde entonces, los resultados han acompañado. Títulos, récord de victorias seguidas y un crecimiento deportivo que ha reforzado el prestigio del club en Europa. Habrá cuatro equipos en la nueva NBA Europa que llegarán a la competición por méritos deportivos desde la BCL y el universo FIBA. Y ahí, a día de hoy, el Unicaja está entre los favoritos. En un baloncesto europeo que camina hacia una profunda transformación, el club apuesta por ser parte del nuevo estatus que se vislumbra en el deporte de la canasta en el Viejo Continente.

La Euroliga, en una encrucijada

¿Qué hará ahora la Euroliga? Es la gran pregunta. Su competición es muy sólida en lo deportivo, pero deficitaria en lo económico para sus participantes. La falta de renovaciones de varios equipos, las cláusulas de salida y los movimientos estratégicos la dejan en una posición delicada. El proyecto NBA Europa promete estabilidad económica, una marca global y un modelo más abierto, justo lo que muchos clubes llevan años reclamando. Las próximas semanas y meses serán decisivos para el nuevo panorama que está por venir.