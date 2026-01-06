Patrioti Levice y Chalon toman ventaja para ser rivales del Unicaja en el Round of 16 de la BCL

El Unicaja apura sus dos últimas semanas antes de que arranque el próximo 21 de enero la segunda fase de la Basketball Champions League 2025/2026. El Unicaja ya sabe que el Joventut será uno de sus rivales en el Grupo K, para el que todavía tienen que clasificarse dos equipos más, vía eliminatorias previas. Este martes arrancaron esos play in, al mejor de tres partidos, de los que saldrán los otros dos compañeros de viaje de cajistas y de verdinegros.

Wurzburg-Patrioti Levice (89-92)

El Patrioti Levice de Chequia dio la sorpresa y se impuso en el arranque del play in por 89-92 en cancha del Würzburg alemán. El próximo jueves se disputará la segunda entrega de la eliminatoria en campo checo. Si los de Levice repiten triunfo, consolidarán la sorpresa y lograrán el billete para el Grupo K. En caso de triunfo de los alemanes, la próxima semana se jugará en Würzburg el tercer y definitivo partido de desempate.

Gran victoria del Patrioti en Alemania. / BCL

El ganador de esta eliminatoria, por cierto, será el primer rival del Unicaja en el Round of 16. Ese partido se jugará en el Palacio Martín Carpena, el miércoles 21 de enero, a partir de las 20.30 horas.

Chalon-Promitheas Patras (93-78)

El Chalon de Francia tomó ventaja este martes sobre el Promitheas Patras de Grecia, al vencer 93-78 en el primer partido del duelo de ambos por una plaza en el Grupo K de la BCL. El equipo galo estuvo a punto de clasificarse directamente al Round of 16, pero una derrota ante el Alba Berlín, la penúltima jornada de la primera fase, aupó a los alemanes al liderato del grupo y al automático pase directo a la segunda fase, obligando al Chalon a tener que jugar esta eliminatoria previa para poder estar entre los 16 mejores de la máxima competición del baloncesto FIBA.

El Chalon, a una victoria del Round of 16. / BCL

El Promitheas griego entrenado por Curro Segura tendrá la oportunidad de igualar la serie en el choque que se disputará este jueves, desde las 19.30 horas en Patrás. En ese caso, el tercer y definitivo partido se jugará la próxima semana, de nuevo en tierras francesas. El Chalon, que fue el equipo que eliminó al UCAM Murcia de esta BCL, en la fase previa, tratará de cerrar su billete a la siguiente fase ya en Grecia, para evitar el cara o cruz de un tercer partido.

Resultados del resto de eliminatorias

Los resultados del primer partido de las otras seis eliminatorias son:Tofas Bursa (Turquía)–Cholet (Francia): 89-75, Szolnoki (Hungría)–Pallacanestro Trieste (Italia): 62-82, Mersin (Turquía)–Le Mans (Francia): 65-92, MLP Academics (Alemania)–ERA Nymburk (República Checa): 63-72 y KK Spartak (Serbia)–Karditsa Iaponiki (Grecia): 82-89.

El partido Hapoel Holon (Israel)–Trapani Shark (Italia) fue esperpéntico, al presentarse el equipo italiano con solo 5 jugadores, que se fueron borrando del partido a medida que pasaban los segundos, hasta quedarse solo uno sobre la cancha, dando los árbitros el partido por terminado con un marcador de 38-5,

Round of 16

Será a partir del martes 20 de enero (en el caso del Unicaja, el miércoles 21) cuando arranque ya la segunda fase con los 16 supervivientes en la máxima competición del baloncesto por equipos de la FIBA. Entonces, empezará una liguilla de seis jornadas en la que los dos primeros de cada uno de los 4 grupos serán los que pasen al play off de cuartos de final, eliminatoria previa ya para decidir qué cuatro equipos juegan la Final Four 2026 del próximo mes de mayo, que todavía no tiene sede oficial, pero que parece que se jugará en Badalona.