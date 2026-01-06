Valencia Basket: Estrella Roja y Monaco, antes de recibir el sábado al Unicaja

El Unicaja visitará el próximo sábado la pista del Valencia Basket en el antepenúltimo partido de la primera vuelta de la Liga Endesa. Los verdes, tras su mala imagen del fin de semana pasado en Lugo, buscarán lo que hasta ahora ha sido imposible: ganar al equipo taronja ante su público en el flamante Roig Arena.

El calendario coloca al Unicaja ante una oportunidad marcada por el contexto. Y es que antes de ese choque liguero contra los cajistas, el Valencia Basket afrontará un doble compromiso europeo de alto voltaje esta semana en la Euroliga.

Estrella Roja y AS Monaco

Este martes, el equipo valenciano viaja a Belgrado para medirse al Estrella Roja, uno de los escenarios más duros de la máxima competición del baloncesto continental, tanto por el ambiente como por la intensidad física que exige el rival serbio. Apenas 48 horas después, el jueves, recibirá en el Roig Arena al AS Monaco, uno de los proyectos más potentes del continente y habitual aspirante a la Final Four.

Máxima exigencia

Ese esfuerzo acumulado en Europa desembocará directamente en la visita del Unicaja, que llegará a Valencia con una situación distinta, tras una semana en la que los de Ibon Navarro afrontan el encuentro más descansados, sin compromiso continental en la Basketball Champions League.

Misión casi imposible

Es obvio que el reto para el Unicaja es de máxima dificultad, independientemente del contexto. Y es que el Valencia Basket es un equipo con una plantilla muy larga, competitivo al máximo, que practica un baloncesto alegre y vertical y con experiencia ya en este tipo de semanas límite a la que el calendario de la Euroliga somete a sus equipos. El Unicaja tratará de sacar partido de su mayor frescura física y se encomendará a un buen día en defensa, rebote y acierto en ataque para al menos tener alguna opción al triunfo.

Valencia Basket Club 2025/2026 / ACB

Sprint final por la Copa del Rey

El partido de este próximo fin de semana llega en un momento clave de la primera vuelta, cuando cada victoria tiene un peso especial en la carrera por la Copa del Rey y en la clasificación general. Ganar en el Roig Arena, además de ser un triunfo histórico, porque sería el primero de un rival del Valencia Basket en la Liga en su nuevo pabellón, supondría un paso definitivo para la clasificación del Unicaja para la Copa del Rey que se celebrará en ese mismo escenario del Roig Arena, el próximo mes de febrero.

Y si...

Así, mientras el Valencia Basket piensa ahora en el Estrella Roja y en el Mónaco, en Málaga el foco está puesto en llegar en las mejores condiciones al sábado (18.30 horas), con la idea de aprovechar cualquier resquicio que deje el Valencia Basket de Kameron Taylor y Yankuba Sima, después de una semana europea asfixiante. Ni contra el Barça ni contra el Baskonia ni contra el Real Madrid, el cansancio acumulado de sus partidos anteriores en Euroliga valió para que el Unicaja consiguiera la victoria. No será fácil, pero el calendario, esta vez, juega otra vez a favor de los verdes antes de su duelo en Valencia.