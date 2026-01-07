Kameron Taylor: añorado en el Unicaja, ídolo en el Valencia Basket

El Unicaja juega este sábado a las 18.30 horas en el Roig Arena ante el Valencia Basket. Una cita en la que el equipo cajista se reencontrará con uno de los jugadores más importantes en la etapa reciente de títulos y gloria que ha vivido el club de Los Guindos: Kameron Taylor.

El exterior estadounidense jugará por primera vez en Liga (lo hizo ya en la Supercopa Endesa) contra el club en el que se consolidó en la élite del baloncesto nacional y europeo y del que salió el pasado verano, tras una operación que agitó el mercado: 800.000 euros pagó el Valencia Basket para liberarlo de su contrato en Málaga y unirlo al nuevo proyecto valenciano de Euroliga.

800.000 euros

En principio, podría parecer una buena operación económica para el club de Los Guindos, pero visto lo visto este curso 2025/2026, con la temporada ya bien avanzada, su impacto en el juego del Valencia va mucho más allá del dinero invertido por los taronja, mientras que su vacío en la plantilla del Unicaja parece mucho más costoso que el dinero recibido en las arcas del club verde y morado.

Una baja insustituible

Todas las bajas que tuvo el Unicaja este pasado verano fueron dolorosas, pero la de Kameron Taylor quizás es la que más se echa de menos, a día de hoy, junto a la magia ofensiva de Tyson Carter para desatascar partidos.

El Valencia tuvo claro que el exterior cajista era una apuesta segura y no le importó sacar la chequera y llevárselo a golpe de miles de euros. Pedro Martínez buscaba un exterior capaz de defender, correr, leer ventajas y asumir responsabilidades sin necesidad de monopolizar el balón. Taylor cumplía todos los requisitos. Lo hacía en el Unicaja y estaba claro que también lo iba a hacer en Valencia. Y lo ha hecho desde el primer día.

Taylor tiene un rol muy protagonista en el Valencia. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Impacto inmediato de Taylor en el Valencia

Lo cierto es que el de Maryland es ya un ídolo también en Valencia. Pedro Martínez lo utiliza como comodín táctico. Puede jugar de dos o de tres, emparejarse con distintos perfiles y adaptarse al ritmo que pida el partido. El impacto de Kameron Taylor en el Valencia Basket esta temporada es estructural y competitivo, más allá de lo puramente estadístico. No es el jugador que más balones acapara ni el que lidera la anotación, pero sí uno de los que explica por qué el equipo de Pedro Martínez funciona con tanta regularidad.

Claves del juego de Taylor en Valencia

1. Equilibrio en un equipo de alto ritmo: El Valencia juega a muchas posesiones, corre tras rebote y busca ventajas rápidas. En ese contexto, Taylor es el jugador que ordena dentro del vértigo. No acelera cuando no toca y no fuerza tiros fuera del sistema. Su toma de decisiones permite que el equipo mantenga eficiencia incluso en partidos con ritmo más lento.

2. Defensa clave en los exteriores: Taylor ya demostró en Málaga ser un jugador muy fiable en campo propio. Y es que es uno de los mejores defensores exteriores de la rotación taronja y también de toda la Liga Endesa. Pedro Martínez lo utiliza habitualmente para emparejarse con el generador principal del rival o con el exterior más físico. Puede defender bases grandes, escoltas y aleros. Aporta mucha energía e intensidad. Lee muy bien los sistemas, facilitando los cambios defensivos, algo clave en el sistema del Valencia. En definitiva, un trabajador que lo da todo en el parqué.

Kameron Taylor ya es un jugador fundamental en el Valencia Basket. / ACBPhoto-Mariano Pozo

3. Impacto sin monopolizar el balón: El exjugador cajista no necesita ser una referencia ofensiva en una plantilla cargada de puntos y de talento en todas las demarcaciones. Puede anotar y, además, hacerlo en momentos calientes de los partidos, pero su impacto llega desde: castigar desde el triple cuando recibe liberado, cargar el rebote ofensivo desde el perímetro y repartir juego con criterio

4. Jugador de confianza en los minutos importantes: Pedro Martínez lo tiene claro: Kameron Taylor debe estar en la pista cuando el partido entra en su desenlace definitivo. Se aprecia porque casi siempre participa en los quintetos de cierre. Cuando el partido se decide, Taylor es importante porque no pierde balones, porque es un defensor top para cualquier exterior del rival, porque tiene una capacidad especial para leer bien las ventajas y porque siempre piensa primero en el equipo y luego en sus números. Eso explica por qué su impacto es alto en el +/- con él en pista.

5. Perfecto para la idea de baloncesto de Pedro Martínez: Por todo lo dicho anteriormente, Taylor es el tipo de jugador que todo entrenador quiere. No necesita protagonismo para ser importante. En un equipo con talento como este Valencia Basket, su papel es el de pegamento competitivo.

Con la Copa en el horizonte

Kameron Taylor será, seguro, una de las principales amenazas que se encontrará el Unicaja el próximo sábado en el Roig Arena. El Valencia Basket, en el que también está este curso Yankuba Sima, aunque con muchos problemas físicos y menos protagonismo que el exterior de Maryland, esperará a los verdes en un duelo en el que los de Ibon Navarro tratarán de dar la sorpresa y asegurarse el billete para la Copa. El objetivo es estrenarse en el Roig Arena el próximo fin de semana y volver luego en febrero para jugar la Copa. Ojalá.