El Elan Chalon francés será rival del Unicaja y el Joventut en el Round of 16 de la BCL

El Unicaja sigue de vacaciones en la Basketball Champions League 2025/2026. Desde finales de diciembre ya sabe que el Joventut será uno de sus rivales la segunda fase de la Champions de la FIBA. Ahora, ya se conoce el nombre del tercer integrante del Grupo K, el Elan Chalon de Francia, que este jueves repitió victoria contra el Promitheas Patras griego, esta vez en pista helena, para sentenciar su play in, por la vía rápida, con un 2-0.

El cuarto equipo que se unirá a ellos en el Round of 16 se conocerá la próxima semana, ya que el duelo entre el Würzburg alemán y el Patrioti Levice checo está 1-1, tras el triunfo de los germanos este jueves en Chequia, por lo que habrá que jugarse un tercer partido de desempate la próxima semana, en cancha alemana.

Promitheas Patras-Chalon (82-92)

El Chalon de Francia cumplió con el pronóstico. Volvió a ganar al Promitheas Patras de Grecia, por 82-92, y sacó billete para la segunda liguilla de la máxima competición europea del baloncesto FIBA. El equipo galo ya estuvo a punto de clasificarse directamente al Round of 16 en la primera fase, pero una derrota ante el Alba Berlín, la penúltima jornada de la liguilla, le privó del pase directo.

Elan Chalon ganó en Grecia. / BCL

El Promitheas griego entrenado por Curro Segura fue siempre por detrás en el marcador de un conjunto francés muy superior en esta serie al mejor de tres partidos. El Chalon, que fue el equipo que eliminó al UCAM Murcia de esta BCL, en la fase previa, será un rival durísimo para el Unicaja y para el Joventut en el Round of 16. Ojo con este equipo, que juega muy bien al baloncesto y que tiene una plantilla con jugadores con mucho talento.

Patrioti Levice-Würzburg (56-74)

El Würzburg alemán aguantó el ultimátum que tenía en Eslovaquia, sumando un contundente triunfo 56-74, que le sirve para igualar su serie de play in con los de Levice. La próxima semana, el miércoles 14, ambos equipos jugarán el tercer y definitivo partido de desempate, a partir de las 18.30 horas, en pista germana.

El ganador de esta eliminatoria, por cierto, será el primer rival del Unicaja en el Round of 16. Ese partido se jugará en el Palacio Martín Carpena, el miércoles 21 de enero, a partir de las 20.30 horas.

El Wurzburg ganó en Eslovaquia. / BCL

Otros clasificados

Además del Hapoel Holon de Israel, que ya estaba clasificado al quedar eliminado el Trapani Shark italiano, también se clasificaron este jueves para el Round of 16 el Karditsa Iaponiki de Grecia, el ERA Nymburk de la República Checa y el Le Mans de Francia. La eliminatoria entre el Szolnoki de Hungría y el Pallacanestro Trieste de Italia se decidirá la próxima semana, en el tercer partido, en tierras magiares. El segundo duelo del cruce entre el Cholet de Francia y el Tofas Bursa se juega este viernes, con victoria parcial de 1-0 para los otomanos.

Round of 16

Será a partir del martes 20 de enero (en el caso del Unicaja, el miércoles 21) cuando arranque ya la segunda fase con los 16 supervivientes en la máxima competición del baloncesto por equipos de la FIBA. Entonces, empezará una liguilla de seis jornadas en la que los dos primeros de cada uno de los 4 grupos serán los que pasen al play off de cuartos de final, eliminatoria previa ya para decidir qué cuatro equipos juegan la Final Four 2026 del próximo mes de mayo, que todavía no tiene sede oficial, pero que parece que se jugará en Badalona.