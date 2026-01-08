El Unicaja, Premio APDM 2025 tras un ciclo histórico de títulos nacionales e internacionales

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha acordado conceder el Premio APDM 2025 al Unicaja Baloncesto, en reconocimiento a una etapa extraordinaria de éxitos deportivos, competitividad sostenida y consolidación institucional que ha situado al club cajista entre los grandes referentes del baloncesto español y europeo.

Anuncio oficial

Según reza la nota de prensa: En los últimos años, Unicaja Baloncesto ha firmado un palmarés sobresaliente, compitiendo de tú a tú con entidades históricas como el FC Barcelona, el Real Madrid Baloncesto o el Valencia Basket, y manteniendo una presencia constante en las fases decisivas de las principales competiciones. Este ciclo de crecimiento coincide con la presidencia de Antonio Jesús López Nieto, una etapa marcada por la estabilidad institucional, la ambición deportiva y una identidad de club sólida y reconocible.

En el ámbito internacional, el club ha conquistado la Basketball Champions League en 2024 y 2025, revalidando el título continental y confirmando su dominio en la competición. A estos logros se suma un hito de máximo prestigio mundial: la Copa Intercontinental FIBA, obtenida en dos ediciones consecutivas (2024 y 2025), proclamándose campeón del mundo de clubes.

El Unicaja ganó en Belgrado la Final Four del año 2024. / BCL

En el plano nacional, Unicaja Baloncesto ha ampliado su palmarés con la Copa del Rey 2023, la Supercopa Endesa 2024 y la Copa del Rey 2025, consolidando un ciclo de éxitos que refuerza la dimensión competitiva de un proyecto deportivo sólido, ambicioso y sostenido en el tiempo.

Este reconocimiento quiere subrayar también el trabajo fundamental del entrenador Ibon Navarro y del director deportivo Juanma Rodríguez, artífices de un modelo deportivo coherente, exigente y sostenible, basado en la planificación, el talento y una clara identidad de juego.

El Premio APDM 2025 distingue así no solo los títulos conquistados, sino un modelo de club ejemplar, capaz de combinar resultados, gestión, identidad y valores, y de situar a Unicaja Baloncesto en la élite del baloncesto nacional e internacional.

Gala Premios APDM 2025

La Gala Premios APDM 2025 se celebrará el próximo lunes 26 de enero, en El Beatriz Madrid Auditorio, a las 20.00 horas, y reunirá a destacadas personalidades del deporte, los medios de comunicación y las instituciones.