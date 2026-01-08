Valencia Basket: ¿El equipo más en forma de Europa?

El Valencia Basket, rival del Unicaja el próximo sábado en una nueva jornada de la Liga Endesa, es hoy por hoy uno de los equipos más potentes y regulares de la Liga Endesa 2025-26 e incluso de Europa. Liderado desde el banquillo por Pedro Martínez, el conjunto taronja ha sabido combinar talento, experiencia y físico para fabricar un proyecto que tiene pinta de poder pelear por todos los títulos en juego. La Supercopa Endesa ya la ganaron el pasado septiembre en Málaga, la Copa del Rey la jugarán como equipo anfitrión, en la Liga Endesa son segundos, con un partido menos que el líder, y en la Euroliga marchan en lo más alto de la clasificación.

Inabordable Roig Arena

Su fortaleza como local es una de las claves de su buen momento. Este sábado, a las 18.30 horas, recibirá al Unicaja en el Roig Arena, donde esta temporada aún no ha perdido ningún partido. Esa condición de fortín le da un plus competitivo que pocos equipos pueden igualar. De hecho, es el único equipo de toda la Liga Endesa que no ha perdido ante su afición.

Pedro Martínez dirige al Valencia Basket con mano firme. / ACBPhoto

Un proyecto ganador

El Valencia Basket destaca por un juego colectivo fluido, con múltiples amenazas ofensivas y una defensa agresiva que permite al equipo correr siempre que tiene la ocasión. La verdad es que la plantilla taronja es casi infinita en recursos, dirigida con sapiencia desde el banquillo por Pedro Martínez. Montero, Thompson, Moore, Costello, Reuvers, Badio, Sako... Una batería de jugadores que creen a pies juntillas en el libreto de su entrenador y que juntos forman un bloque sin casi ninguna fisura.

Pradilla, Montero y Moore / ACBPhoto

Kameron Taylor: anotador y motor del perímetro

Dentro del plantel taronja destaca un nombre muy conocido y querido en Málaga y en el Unicaja. Kameron Taylor se ha convertido en uno de los protagonistas del juego taronja esta temporada. En los partidos de la Liga Endesa 2025-26, Taylor ha promediado según las estadísticas oficiales: 12,7 puntos por partido, 4,1 rebotes, 2,1 asistencias y 1,1 robos, en 21,9 minutos de juego por encuentro

Estos números colocan a Taylor como uno de los líderes ofensivos del equipo y una pieza clave en el ritmo de juego, combinando tiro, penetración y presencia física sobre el aro. Taylor no solo aporta puntos: su capacidad para defender al exterior rival y su implicación en el rebote y las transiciones lo convierten en un jugador de impacto integral, muy en sintonía con el estilo de intensidad que busca Pedro Martínez en cada partido.

Kameron Taylor, estrella del Valencia Basket. / ACBPhoto

Yankuba Sima: sin suerte con las lesiones

También con pasado cajista, el Valencia fichó el pasado verano directamente desde Málaga a Yankuba Sima. El internacional catalán no está teniendo suerte este curso con las lesiones y eso le ha hecho ser muy poco protagonista en lo que va de temporada. Por ahora, sus números están lejos de su calidad: 3,6 puntos, 2,2 rebotes, 0,2 asistencias, en 10,6 minutos en solo 5 partidos que ha podido jugar.

Sima, con 2,11 metros de estatura, será, seguro, a lo largo de la temporada, un jugador importante en la rotación interior de los valencianos, inmersos en un calendario casi inhumano que le puede llevar a jugar en torno a 80 partidos este curso 2025/2026.

Sima, con la camiseta del Valencia Basket, su nuevo equipo. / Valencia Basket

Valencia-Unicaja, jornada 15

El enfrentamiento del próximo sábado será muy especial para el exterior de Maryland y para el pívot de Gerona... si es que entran en la convocatoria de "12" de su entrenador. Su actual buen momento y su condición de invicto en el Roig Arena otorga el papel de favorito al equipo taronja, aunque el Unicaja seguro que tratará de sorprender a un rival mucho más cansado después de su doble compromiso europeo de esta semana contra el Estrella Roja y el AS Monaco.