Todo lo que hay que saber sobre el Valencia Basket-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa encara sus últimas tres jornadas antes del final de la primera vuelta, cuando se conocerá el nombre de los 7 equipos que acompañan al anfitrión Valencia Basket en la Copa del Rey del próximo mes de febrero en la capital del Turia.

Reto en el Roig Arena

Los verdes tienen este fin de semana un reto de altura, al visitar al único equipo de la ACB que todavía no ha perdido ante sus aficionados. El Valencia Basket está haciendo un baloncesto casi perfecto y depende de sí mismo para acabar como campeón de la primera vuelta.

El Roig Arena será sede de la próxima Copa del Rey de baloncesto en 2026. / ACBPhoto

Contra Kameron Taylor y Yankuba Sima

Aunque habrá que esperar a la convocatoria de 12 jugadores que haga de Pedro Martínez para el choque de esta jornada contra el Unicaja, lo cierto es que Ibon Navarro y sus jugadores podrían reencontrarse en el Roig Arena con Kameron Taylor y con Yankuba Sima, los dos jugadores que el pasado verano salieron de Málaga rumbo a Valencia, previo pago de su cláusula de rescisión.

¿Cuándo se juega el Valencia Basket-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este sábado 10 de enero a las 18:30 horas en el Roig Arena. Será el segundo partido consecutivo fuera del Palacio Martín Carpena en este inicio de 2026, tras la derrota del pasado fin de semana en la cancha del Breogán de Lugo.

Costello yTaylor celebran el título de la Supercopa en Málaga. / ACBPhoto

¿Dónde ver el Valencia Basket-Unicaja?

El partido será transmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.