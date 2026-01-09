La BCL confirma Badalona como sede de la Final Four 2026

Ya es oficial lo que era un secreto a voces. La Basketball Champions League anunció este viernes la sede de la próxima Final Four: Badalona. La décima edición se celebrará del 7 al 9 de mayo -de jueves a sábado- en el Palau Municipal d’Esports, siendo la cuarta ciudad española en albergar la gran cita de la BCL tras Tenerife (2017), Bilbao (2022) y Málaga (2023).

La BCL aprovecha así el impulso mediático de una sede que, más allá de las 12.760 personas a las que puede dar capacidad en un partido de baloncesto, supone la apuesta firme del Joventut por competir por el que sería su primer título de la BCL en el año del aterrizaje al universo FIBA. Además, en el año del regreso de Ricky Rubio a la Penya y con un equipo que es claro candidato a estar en la cita, previo paso por un Round of 16 con el Unicaja durísimo.

Vuelta a España

El anuncio oficial contó con un emocionante video con, precisamente, la participación de Ricky Rubio, icono y leyenda del baloncesto español que peleará por un hueco en la Final Four.

Además, es una edición en la que el baloncesto español cuenta con un cartel de poder meter a uno, dos, tres e incluso cuatro equipos en la gran cita por el título: Unicaja, Joventut, La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria. De hecho, coincidirán por parejas en el Round of 16 y será determinante alcanzar los cuartos de final como primer clasificado para asegurar el factor cancha en las eliminatorias.

Unicaja y Joventut se cruzarán en el Round of 16 de la BCL. / Álex Zea

El Unicaja busca la historia

El Unicaja y la 'marea verde' no guardan mal recuerdo del Olímpic de Badalona. Allí fue donde el proyecto cajista, con solo seis meses de vida, consiguió el primero de los muchos títulos que iban a estar por venir: la Copa del Rey 2023 eliminando al Barça con los dos tiros libres de Nico Laprovittola que no entraron en la prórroga, al Real Madrid y al Tenerife.

Ahora, la historia le guarda un capítulo muy especial a este Unicaja. Los malagueños vienen de ganar dos títulos consecutivos (2024 y 2025), igualando los dos que también consiguió el San Pablo Burgos en 2020 y 2021. Nadie ha dado el paso definitivo hacia el tercer cetro seguido. Lo puede hacer el conjunto malagueño, gran favorito a reconquistar otra vez el puesto más alto y así seguir sumando logros.

La sede de la Final Four cuenta con una capacidad para 12.760 espectadores y la disputa de esta cita se suma a la larga lista de eventos históricos celebrados en este pabellón en el que el mítico Dream Team de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird y compañía se alzaron con el oro olímpico ante la Croacia de Drazen Petrovic.

Apuesta firme de Badalona

“Uno de los objetivos de nuestro gobierno es celebrar eventos internacionales, Badalona es una de las cunas del baloncesto español y de ahí nuestro compromiso con celebrar por primera vez la Final Four de la BCL y que nos permitirá ser la capital europea del baloncesto”, apuntó Albiol. “Además, vamos a celebrar una serie de eventos deportivos y sociales coincidiendo con la Festa Major y queremos que sea la mejor Final Four de las 10 ediciones”, subrayó.

Por su parte Comninos celebró el anuncio: “Queríamos anunciar la sede antes que otros años y hemos encontrado en Badalona un partner que nos ha facilitado todo. Celebramos la décima edición y confiamos en estar a la altura de las circunstancias en un pabellón que respira historia y estamos orgullosos de formar parte de ella”.