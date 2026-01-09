Ibon Navarro: "Valencia te exige un nivel de concentración y de intensidad muy alto cada segundo del partido"

Ibon Navarro compareció por primera vez en este nuevo año 2026 ante los medios, en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena, para analizar el partido que el Unicaja disputa este fin de semana en el Roig Arena, contra el Valencia Basket, en la antepenúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa.

Los verdes, con 8 victorias en la clasificación, todavía no tienen el pase matemático para la Copa del Rey. Un triunfo este fin de semana podría ser ya decisivo, aunque el reto es muy complicado para los de Ibon Navarro, que visitan al único equipo de toda la ACB que todavía no ha perdido en casa en Liga esta temporada.

Ibon Navarro sabe de la dificultad del partido contra los de Pedro Martínez, aseguró que Kalinoski es el único jugador que tiene pequeños problemas físicos de cara a este duelo en el Roig Arena y alabó a Kameron Taylor, al que calificó como un jugador "de otra dimensión".

Estado de la plantilla

"Hemos tenido un problema con un golpe en la mano de Kalinoski. Vamos a ver si con vendaje puede entrenar con normalidad y a partir de ahí ver si está disponible o no".

Valencia Basket

"La dificultad que tiene jugar contra el Valencia es su físico y también a veces cuestiones mentales. De no entrar en frustración y saber gestionar esos momentos que tienen que son un aluvión de puntos y de canastas difíciles a pesar de que tú hayas hecho una buena defensa. Es un equipo que tiene mucha calidad. Juegan a un gran ritmo. Cada rebote es una guerra de dos segundos. Es un equipo que te exige un nivel de concentración e intensidad muy alto cada segundo de partido. Es un rival que te exige mucho a nivel físico y a nivel metal. Tenemos que ser capaces de superar muchos malos momentos que va a haber durante el partido".

Defensa sobre Jean Montero

"Montero ha tenido problemas de lesiones, pero con continuidad en la salud es un jugador de un nivel estratosférico. Pero en un equipo como el Valencia, parar a Montero tampoco es suficiente. Es un equipo que se pasa el balón muy bien, es el que más asistencias da en la Liga... No es cuestión de intentar quitarle el balón a Montero, porque a lo mejor al que le pase el balón es igual de bueno o mejor que él. El planteamiento del partido va un poco más allá. La idea es controlar el ritmo y tratar de igualar la energía con la que juegan ellos".

Ibon Navarro, en la sala de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Valencia Basket: ¿Uno de los mejores equipos de Europa?

"Si no es por la derrota contra AS Monaco, irían líderes de la Euroliga. Es un poco la línea de baloncesto por la que hemos ido algunos estas últimas temporadas: plantilla larga, mucha rotación de jugadores, hacer baloncesto muy de equipo..."

Mentalidad del equipo

"La autoconfianza como grupo te la da las victorias y si no tienes victorias, te la da el tiempo. Nosotros no hemos tenido esas victorias que te dan la confianza de saber gestionar los momentos malos y saber qué hay que hacer en esos momentos. Cuando hemos pasado malos momentos, no hemos encontrado qué hacer como grupo. Todavía no confiamos como grupo en lo que tenemos que hacer. Trabajamos para llegar a ese punto. Este es un partido muy bueno porque nos vamos a encontrar por muchos momentos exigentes mentalmente. El reto para el partido es mejorar en eso. Ojalá nos dé. Si fuésemos capaces de hacerlo muy bien, seguro que tendremos opciones de ganar. Si no nos vale para ya, que nos valga para el siguiente o para el siguiente. Es un partido que a nivel de baloncesto no nos viene en el mejor momento, pero en el otro aspecto, en el mental, sí es una buena prueba para nosotros".

Lucha por la Copa del Rey

"Clasificarnos para la Copa del Rey es un objetivo. Pero si juegas solo pensando en eso, quizás perdamos el foco. Nosotros tenemos que trabajar para merecernos estar entre los 8 primeros. Lo que estamos intentando es mejorar y hacer las cosas bien. Quedan tres partidos, incluso a algunos equipos les quedan cuatro. Nosotros tenemos que intentar ganar los tres partidos que nos faltan. Si no, dos. Y si no, uno. El caso es hacer las cosas bien y que nos merezcamos estar entre los 8 mejores. Ese Gran Canaria-Baskonia aplazado para el final de la primera vuelta puede ser importante y no depende de nosotros. Vamos a intentar hacer bien nuestro trabajo y que no nos afecte ese partido. No me gusta que se juegue tan tarde, pero el partido se suspendió por una emergencia".

Kameron Taylor

"No es una sorpresa que él pueda jugar a este nivel top. Es un jugador muy diferencial. No hay muchos jugadores con tantos registros: defensa, rebote, uno contra uno... Es el jugador que perdimos en verano. Por eso el Valencia hizo la inversión que hizo. Es un jugador de otra dimensión. Nos alegramos mucho por él que esté a este nivel".

Ibon Navarro saluda a Kameron Taylor. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Derrota dolorosa de Lugo

"Nosotros cuando las cosas van bien, todo fluye. El problema como grupo es cómo gestionar a nivel de juego y de emociones cuando llegan los malos momentos. Ese lenguaje corporal del equipo en Lugo son los síntomas. El diagnóstico no es dejadez ni pasividad. Eso viene de la frustración de unos y otros y entramos en ese escenario. Estamos en el punto de encontrar confianza para ser sólidos como grupo. Sabemos lo que tenemos que evitar y a lo que nos tenemos que acercar".

Sima

"Yankuba ha tenido muchos problemas con las lesiones. Cuando tenga continuidad demostrará la clase de jugador que es. Su problema es que ha tenido muchas entradas y salidas por esos problemas físicos".

Rubit y Audige

"Creo que van al ritmo que tienen que ir. Rubit algo menos rápido de lo que pensábamos, pero más o menos los dos en lo esperado. Son dos jugadores de un contexto diferente. Uno con más experiencia y otro con más energía. Las capacidades de aprendizaje de los dos son diferentes. Es posible que por esa juventud Audige tenga partidos más brillantes en casa que fuera y que Rubit sea al revés. Estamos contentos con ellos".