Vestuario
Ibon Navarro: "Victoria de prestigio, esperas un aluvión y hacer esto no es fácil"
El entrenador del Unicaja agradeció a Chase Audige "estar con su otra familia que es la que está en Europa y somos nosotros", después de ser fundamental con sus 20 puntos para ganar al Valencia Basket
Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después del triunfo del Unicaja sobre el Valencia Basket. "Victoria de prestigio, esperas un aluvión y no es fácil", reconocía el técnico cajista antes de agradecer el esfuerzo a Chase Audige tras el fallecimiento de su madre: "Le agradecemos enormemente que, en momentos tan complicados, haya decidido estar con su otra familia que es la que está en Europa y somos nosotros".
Balance
"Felicitar al equipo por la victoria, es de muchísimo prestigio en un espacio maravilloso y contra un equipazo. No voy a deciros lo que está haciendo Valencia tanto en Europa como en la Liga Endesa porque lo sabéis mejor que yo. Creo que hemos hecho un partido de superar muchas trampas psicológicas después del partido de Breogán, donde no fuimos capaces de gestionar muchas cosas. Hemos pasado por recuperarnos de ese inicio con Valencia que, con piernas y frescura, es el baloncesto que veis todos los días. Nuestro partido pasaba por hacer un encuentro muy demandante a nivel físico para ellos en cuanto a ritmo. Otros equipos no lo han conseguido, tampoco nosotros ante equipos de este calendario, pero hemos hecho 47 pistas a campo abierto. Nuestro máximo había sido 46 aquí hace dos años. Por ahí han pasado muchas de esas opciones, hacer que no tuviera Valencia ni piernas ni frescura. Ver si tomaban malas decisiones, si no estaban acertados y así ha sido. Creo que es justo felicitar al equipo porque parece fácil, pero hay que hacerlo. Valencia no ha estado a su nivel porque este calendario este tremendo, no hemos visto al Valencia habitual porque hemos hecho que no se viese".
Apagar al Valencia
"Si tú no dominas tu rebote y ellos tienen segundas opciones, no corres. Si no corres, vas al ritmo que le puede ir bien. Con ese calendario no estaban muy interesados en correr. Si dominas tu rebote, si les haces daño en el suyo para que no puedan meter canastas fáciles, vas ganando mucho terreno. Ningún equipo ha estado bien en el acierto de tres, en la segunda parte hemos manejado mejor las pérdidas, hemos sacado provecho del rebote ofensivo. Nos tenemos que aprovechar de esto. Había que hacerlo y no es fácil. Ellos tienen un plus de energía con su gente y tiene mucho mérito".
Audige
"Las trampas mentales venían por la gestión de nuestra frustración. Fue tremendamente malo en Lugo. Habla de la falta de madurez de un equipo cuando no es capaz de sobreponerse, hoy nos hemos repuesto de un -10. Si bajas los brazos, es mucho más difícil. Cuando Chase nos lo dijo, quería venir a entrenar. No podía entrenar, quiso venir con el equipo a Valencia. Le dejamos hacer lo que él quisiera, le íbamos a apoyar en todo, ir al entierro de su madre. Iba a ser el descarte. En las últimas 36 horas le hemos visto. No creo que sea una buena decisión por mi parte meter a un tío que ha perdido a su madre en menos de 48 horas, pero el instinto te dice que vale la pena correr el riesgo. Ha estado muy bien. Esta victoria va por su madre y le agradecemos enormemente que, en momentos tan complicados, haya decidido estar con su otra familia que es la que está en Europa y somos nosotros".
Asalto al Roig Arena
"Misión imposible, a ver si no nos cae de mucho, cuidado con el average... Cuando vienes aquí esperas un aluvión, pero hay que contextualizar cómo vienen los equipos. Esta semana hemos incidido en estas cosas. Todo pasaba por mejorar eso, es un orgullo. No creo que hayamos marcado ningún camino parta nadie porque esto no va a ser habitual en Valencia. Esta victoria es importante más allá del escenario y del rival, que es brillante, a nosotros nos acerca mucho a la Copa. Quedan dos partidos, a ver si los podemos sacar y certificamos la presencia aquí. Ojalá nos veamos lejos, pero será complicado".
