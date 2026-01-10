Plantilla
Luto en el Unicaja por el fallecimiento de la madre de Audige
El jugador estadounidense de pasaporte jamaicano ha decidido permanecer con el equipo de cara al partido de este sábado contra el Valencia Basket
El Unicaja ha tenido un viaje amargo a la ciudad del Turia antes de enfrentarse al Valencia Basket de Pedro Martínez (sábado, 18.30 horas), especialmente uno de sus jugadores: Chase Audige. El estadounidense de pasaporte jamaicano, a sus 26 años, recibió este viernes la noticia del fallecimiento de su madre a miles de kilómetros de distancia.
"Desde Unicaja Baloncesto lamentamos el fallecimiento de la madre de nuestro jugador Chase Audige", anunciaba el club en sus redes sociales. Han sido muchos los aficionados que han querido sumarse al cajista en estos duros momentos familiares.
Audige continúa en Valencia
Sin embargo, el jugador ha tomado la decisión de seguir en la expedición y no viajar a Jamaica en estos difíciles momentos, donde está su familia materna. El Unicaja se enfrenta este sábado al Valencia Basket y ha sido Chase Audige el que ha querido permanecer con sus compañeros para afrontar este partido tan importante, lo que demuestra el grado de implicación y de profesionalidad que tiene con el grupo.
Ahora llegará la decisión de Ibon Navarro. El técnico verde y morado tiene que hacer un descarte en la convocatoria para este partido. Desde el punto de vista físico, todos los focos apuntan a las molestias en la mano de Tyler Kalinoski y a ese posible vendaje que le permita jugar. Desde el punto de vista emocional, habrá que ver si Audige consigue encontrar en el baloncesto un punto de alivio en estos difíciles momentos.
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- El bar de Málaga con tapas a 1,60 euros y platos de arroz gratis: 'Son muy contundentes
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes
- Vivir en un castillo, en mitad de Málaga, es posible
- Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio
- Primera agresión de 2026: amenazan de muerte a un enfermero en el centro de salud Trinidad de Málaga