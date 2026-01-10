Luto en el Unicaja por el fallecimiento de la madre de Audige

El Unicaja ha tenido un viaje amargo a la ciudad del Turia antes de enfrentarse al Valencia Basket de Pedro Martínez (sábado, 18.30 horas), especialmente uno de sus jugadores: Chase Audige. El estadounidense de pasaporte jamaicano, a sus 26 años, recibió este viernes la noticia del fallecimiento de su madre a miles de kilómetros de distancia.

"Desde Unicaja Baloncesto lamentamos el fallecimiento de la madre de nuestro jugador Chase Audige", anunciaba el club en sus redes sociales. Han sido muchos los aficionados que han querido sumarse al cajista en estos duros momentos familiares.

Audige continúa en Valencia

Sin embargo, el jugador ha tomado la decisión de seguir en la expedición y no viajar a Jamaica en estos difíciles momentos, donde está su familia materna. El Unicaja se enfrenta este sábado al Valencia Basket y ha sido Chase Audige el que ha querido permanecer con sus compañeros para afrontar este partido tan importante, lo que demuestra el grado de implicación y de profesionalidad que tiene con el grupo.

Ahora llegará la decisión de Ibon Navarro. El técnico verde y morado tiene que hacer un descarte en la convocatoria para este partido. Desde el punto de vista físico, todos los focos apuntan a las molestias en la mano de Tyler Kalinoski y a ese posible vendaje que le permita jugar. Desde el punto de vista emocional, habrá que ver si Audige consigue encontrar en el baloncesto un punto de alivio en estos difíciles momentos.