El Unicaja acaba con la imbatibilidad del Roig Arena en ACB y amarra el billete a la Copa (70-76)

Parecía casi imposible, pero... a este equipo nunca hay que darlo por muerto. Nadie lo había hecho esta temporada en Liga Endesa, absolutamente nadie, y aquí está. El Roig Arena, aún no matemáticamente, ha hecho que el Unicaja tenga casi los dos pies para jugar la Copa 2026 en el Roig Arena. Después de perder ante el Río Breogán, el camino era una cuesta arriba y el equipo malagueño quiso coronar la cima ganando al Valencia Basket (70-76). Ya están las nueve victorias.

Lo tiene muy hecho al Unicaja. Aún no es oficial porque el Gran Canaria, teniendo que recuperar su cita con el Baskonia, puede ganarlo todo y empatar en balance, pero la realidad, las sensaciones, es que están firmados los ocho participantes de la cita. Por delante quedan dos encuentros consecutivos en el Martín Carpena para sentenciar el billete, ante el Covirán Granada y ante el UCAM Murcia, y sumar las mismas sensaciones que este sábado.

Audige todoterreno

No quiero dejar pasar una línea más sin mencionar a Chase Audige. Su madre falleció este viernes y él quiso estar en Valencia porque así lo habría querido ella. Pues no hizo más que rendir homenaje a ese número 1 que porta -porque es el número 1 de su madre, así lo dijo en su presentación- con el mejor partido como cajista: 20 puntos, dos asistencias y dos tapones, y una defensa que dejó a Kameron Taylor en cinco puntos, los tres últimos al final.

Partido colosal el de todo el equipo ante un rival que no había perdido como local en Liga Endesa y solo dos veces en Euroliga. Que tenía más piernas, más oportunidades para duplicar esfuerzos. Sí, todo eso, pero también más corazón. Dejo al Valencia en solo 12 puntos en el tercer cuarto y en 70 en el global cuando ronda los 100 de media. En cuatro a Jean Montero, en cero a Omari Moore y en nueve a Darius Thompson. Mérito absoluto de la defensa exterior de los malagueños. Si a eso se le suman los chispazos de Perry, Sulejmanovic y el liderazgo absoluto de Balcerowski en la pintura...

Una carrera de fondo

Al Unicaja se le hizo un mundo encontrar su ataque, mientras que el Valencia hizo trizas en la zona con Pradilla. Con un 2+1 o bien con triple liberado. Reuvers, Pradilla, Badio, Costello... daba igual quién. A la segunda unidad cajista le costó mucho más. 21-11 casi sin pestañear. Ibon Navarro volvió a las rotaciones muy cortas y el trabajo en defensa de los Alberto, Kalinoski y Balcerowski hizo la montaña más pequeña. 25-21 para culminar el primer período.

El partido se convirtió en una lucha grecorromana. El Unicaja le aguantó el ritmo a su contrincante, incluso con muchas oportunidades desperdiciadas para ponerse por delante en el marcador. Dos triples de Darius Thompson y Braxton Key ampliaron la ventaja taronja (37-30). Paró el encuentro Ibon Navarro. Anotó Audige y la devolvió Taylor, en su primera canasta tras 18 minutos. Un parcial de 0-4 de Tillie y Tyson Pérez acercó a los malagueños al descanso (39-36).

Liderazgo verde y morado

Extraña fue la anotación y 'extraña' pudo ser la lucha interior con tantísimo talento en el perímetro. Abrió hueco Reuvers y recortó Balcerowski. Sin complejos, corriendo la pista a campo abierto y defendiendo con muchas manos. No podía ganarse al Valencia de otra forma. Dos triples de Audige y de Perry -sus primeros puntos en partido- pusieron por primera vez por delante a los malagueños (50-52). Lo paró Pedro Martínez sin suerte porque el Unicaja iba muy en serio (51-57).

El cohete siguió con varias canastas de Sulejmanovic y Perry. El equipo taronja se agarró a Pradilla. Qué largo se iba a hacer esto. Un triple de Djedovic puso la máxima con +12. Por diferencia de piernas, por diferencia de acierto... como fuera. Montero rebajó la diferencia psicóloga de la decena, la devolvió Audige y la minimizó Reuvers. El Valencia parecía despertar, también con Badio (63-68) a tres minutos del final. Dos puntos de Tillie cayeron como un balón de oxígeno, que se hizo aún más grande con el triple de Audige (63-73) con triple final para Perry (70-76).

No es oficial, pero el billete de la Copa es verde y morado. El Carpena sentenciará la carrera. Ojalá este encuentro sirva como punto de inflexión para mejorar las sensaciones, ya sí con regularidad.