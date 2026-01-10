Valencia Basket-Unicaja: Parece casi imposible, pero...

El Unicaja se estrena este sábado en el monumental Roig Arena. Los verdes visitan por primera vez la nueva cancha del Valencia Basket, con la idea de regresar dentro de solo un mes, de nuevo, para jugar allí la Copa del Rey 2026. Todavía hay que certificar el billete, pero la ilusión y el objetivo de Ibon Navarro y sus jugadores es estar del 19 al 22 del próximo mes en Valencia defendiendo el título copero logrado hace poco menos de un año en el Gran Canaria Arena.

El primer día del Unicaja en el Roig Arena no va a ser nada sencillo. El Valencia Basket todavía no ha perdido ningún partido de Liga en su pista, juega a un ritmo que roza lo inhumano y tiene un equipazo sin fisuras y sobrado de talento. Pero ¡quién dijo miedo! Y si...

Ganar o "cuidar" el average

La verdad es que los verdes necesitan ganar o, al menos, competir de tú a tú con el rival para seguir en esa lucha por un billete para la cita del k.o. Y es que el objetivo siempre es ganar, pero también hay que echar un ojo esta vez al «average» y, en caso de perder, hacerlo de la manera más digna posible. El pase a la Copa se puede decidir con un empate a triunfos al final de la primera vuelta con el Gran Canaria y la diferencia de puntos total sería, en ese caso, la que marcaría la posición de unos y de otros. Así que hay que ganar y si no, perder por lo menos posible.

Ibon Navarro habla con sus jugadores en el entrenamiento de este viernes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Mal partido en Lugo

El Unicaja llega a Valencia con las dudas generadas el pasado fin de semana en Lugo. Perder en la pista del Breogán no es ningún drama, el problema fue la imagen que dio el equipo, muy lejos de lo mínimo que se le puede pedir.

Kalinoski es la única duda. Tiene molestias en una mano y podría ser el jugador descartado de los 13 profesionales que Ibon Navarro tiene a sus órdenes a la espera de que vuelva, dentro de varias semanas, David Kravish.

El equipo tendrá que poner mucha energía sobre la cancha, cerrar el rebote, controlar el ritmo del partido y estar especialmente acertado desde la línea de 3 si es que quiere tener alguna opción de hacer historia y convertirse en el primer verdugo liguero del Valencia Basket en la Liga.

Plantilla sin fisuras

Al otro lado de la pista, le espera este sábado uno de los mejores equipos de la ACB y de la Euroliga. Entre la amplia plantilla del conjunto valenciano hay un viejo conocido que destaca por encima del resto: Kam Taylor. El alero estadounidense está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto valenciano. Promedia en Liga Endesa 11,7 puntos, 4,2 rebotes, 2,1 asistencias, 1,2 robos para 15,3 de valoración, anotando incluso canastas decisivas tal y como hizo en el Buesa Arena frente al Baskonia.

Pedro Martínez dirige al Valencia Basket con mano firme. / ACBPhoto

Junto a Taylor, la línea exterior de Valencia Basket es de las más completas del baloncesto europeo. Darius Thompson (8,3 puntos, 4,1 asistencias) y Sergio de Larrea (7,1 puntos, 3,4 asistencias, 2,4 rebotes) es una pareja de bases muy solvente. En la posición de escolta cuenta con jugadores con muchos puntos en sus manos, Omari Moore (10 puntos, 3,4 rebotes, 2,4 asistencias), Jean Montero (13,7 puntos, 3,5 asistencias, 2,2 rebotes, 1,2 robos, 14,9 de valoración), Brancou Badio (8,8 puntos, 2,3 rebotes) o los dos internacionales españoles Xabi López-Arostegui (7,1 puntos, 4,4 rebotes) y Josep Puerto (5,1 puntos, 2,8 rebotes).

Por dentro, el internacional español Jaime Pradilla (11 puntos, 5,7 rebotes, 2,5 asistencias, 16,8 de valoración). Además, la versatilidad de sus pívots Nate Reuvers (10,5 puntos, 2,9 rebotes), Matt Costello (7,2 puntos, 3,8 rebotes) y Braxton Key (7,2 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias). En un róster tan completo no faltan dos pívots puros: Neal Sako (5,5 puntos, 3,4 rebotes) y otro viejo conocido malagueño, Yankuba Sima (3,6 puntos, 2,2 rebotes).

Líder estadístico

Los números no engañan del poderío taronja. Los valencianos son líderes de la Liga Endesa en valoración (115,54), puntos anotados (96,46), rebotes ofensivos (13,77), asistencias (21,38), triples (12) y mates (4,31); segundos en rebotes totales (40,08), recuperaciones (8,31) y acierto en triples (37,05%); terceros en tapones (3,85) y acierto en tiros de 2 (57,65%); y cuartos en rebotes defensivos (26,31). Sin duda, un dominio aplastante a nivel estadístico.

La cita es a las 18.30 horas. Todo está en contra. Parece casi imposible, pero...