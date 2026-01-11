Chase Audige: en el nombre de su madre

El Unicaja protagonizó este sábado una de las historias de la temporada en Liga Endesa. No fue ser el primer equipo español en asaltar la imbatibilidad del Roig Arena y del Valencia Basket como local en ACB, no. Fue una más bonita, tan emocionante como dolorosa, en el día más complicado de la carrera de Chase Audige, el artífice de tener prácticamente amarrado el billete a la Copa del Rey.

Antes del partido

El estadounidense de pasaporte jamaicano llegó el viernes al equipo con la noticia del fallecimiento de su madre. A partir de ahí, todas las variables estuvieron abiertas, tanto seguir con el grupo como volver a Jamaica para estar con su familia en un momento tan complicado. Sin embargo, el jugador quiso permanecer con el equipo, poder viajar a Valencia y encontrar en el baloncesto un refugio.

Chase Audige quiso estar con el Unicaja pese a perder a su madre el día de antes. / ACBPhoto

Había razones de muchísimo peso para explicar el descarte de Audige ante los de Pedro Martínez. No fue él, se quedó fuera Augustine Rubit en una apuesta en la que había mucho que perder y mucho que ganar, pero la suerte decidió darle su mejor cara.

Durante el partido

Más allá de todo el contexto emocional, el encuentro frente al Valencia es todo por lo que el Unicaja fichó al estadounidense. Salió como titular, acompañando a Perry y a Barreiro en el perímetro. Metió la primera canasta, hizo una buena defensa y todo parecía ir de cara. Cada punto iba por y para su madre, como así se encargó de reflejarlo en cada celebración. Y pudo hacerlo en innumerable ocasiones.

Canastas en el aire y desequilibrado, triples liberado y punteado, lanzamientos desde los cinco metros... El partido de Audige fue un auténtico espectáculo. Había signos que demostraban haber sido una semana de mucho provecho en cuanto a la asimilación de sistemas. Y es que, además, también fue el artífice de dejar a Kameron Taylor en un 1/11 en tiros de campo y cinco puntos, una canasta al filo del descanso y un triple al final. Ojo, uno de los aleros más en forma de toda Europa.

Después del partido

Sus 20 puntos, dos asistencias y dos tapones le confirmaban como el gran protagonista del partido, y una vez sonó la bocina final se rompió. Estaba allí porque así su madre lo había querido y lo hizo en su nombre, con el número 1 en la camiseta que va por ella y con la mayor profesionalidad posible.

Esto dijo Ibon Navarro a los micrófonos de DAZN: "Lo hablaba antes con Víctor -Claver-. A veces esto es una moneda al aire: puede salir y estar muy bajo o puede pasar lo que ha pasado. Llegó el otro día después de comunicárnoslo, quería entrenar y cuando llegó no estaba para entrenar. Pensábamos dejarlo fuera. Lo hemos visto en las últimas 36 horas, cómo ha estado, cómo se ha comunicado, su cara... A veces tomas decisiones que no toman mucha base, pero las sigues por instinto y mira qué partido ha hecho. Estamos muy contentos por él y muy orgullosos de él. Ha sido el último chico que se ha incorporado al equipo, pero tiene lo que somos, lo que queremos ser, pese a las dificultades, y ha hecho un partidazo. Se lo dedicamos a su madre".

A esas palabras, continuó el estadounidense de pasaporte jamaicano: "Acabo de perder a mi madre hace dos días y hace menos de un año también perdí a mi padre, en mayo de la temporada pasada. Ni siquiera sabía si iba a poder jugar. Se lo dije al entrenador ayer por la mañana y me dijo: 'Vente y a ver qué pasa'. Mis padres ya me están cuidando".

El grupo por encima de todo

Antes y después, multitud de abrazos por parte de todos los miembros del club allí presentes: López Nieto, Juanma Rodríguez, el cuerpo técnico... Fue especialmente emotivo el que le dio Ibon Navarro durante largos segundos, además del resto de sus compañeros. Todos ellos subieron a sus redes sociales un mensaje a Audige, que no hay que olvidar que lleva poco más de un mes en Málaga.

Es la historia de este grupo, la principal razón por la que en los últimos años se ha hecho grande. Esto añadía el técnico cajista en rueda de prensa: "Le agradecemos enormemente que, en momentos tan complicados, haya decidido estar con su otra familia que es la que está en Europa y somos nosotros". Y ante eso, poco más hay que añadir.