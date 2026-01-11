El Covirán Granada pierde a su mejor anotador a una semana de visitar al Unicaja

El Covirán Granada visitará el próximo sábado al Unicaja en graves problemas. Su balance es de 1-13 antes de jugar hoy contra el Barça de Xavi Pascual y la situación ya es de gravedad extrema. Dimitió Ramón Díaz la semana pasada, le relevó el malagueño Arturo Ruiz para liderar el banquillo y este domingo ha amanecido el club nazarí con la noticia de la salida de Matt Thomas, su mejor anotador, antes siquiera de competir frente a los blaugranas.

Adiós de Matt Thomas

"Matt Thomas hizo efectiva ayer por la noche la cláusula de salida a un equipo que militase en competición europea con la que contaba en su contrato. El jugador, por lo tanto, abandonará hoy mismo la concentración del Coviran Granada y no estará disponible para el encuentro que enfrentará esta tarde al conjunto nazarí contra el Barça tras decidirlo así el estadounidense.

El Covirán Granada le agradece a Matt Thomas su trabajo a lo largo de estos meses en los que ha vestido la camiseta rojinegra, además de desearle la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", anunció el comunicado del Granada. 14.6 puntos y un 46.2% en el triple de un jugador que venía procedente de la Euroliga.

Solo dos fichajes más

¿Por qué es la situación de extrema gravedad? Más allá de ese balance de 1-13, la dirección deportiva ya ha hecho frente a numerosos movimientos hasta ocupar las 18 fichas. La normativa de la ACB limita ese número en 20, lo que deja al Granada con solo dos fichajes para el resto de la temporada, siendo uno el sustituto de Matt Thomas. Si hay lugar para una buena noticia, la salida del estadounidense deja un botín de dinero para realizar esas dos incorporaciones que deberán ser muy decisivas.

El Unicaja puede certificar el sábado su presencia en la Copa. / Miguel Ángel Polo (ACB Photo )

Así que afronta el club vecino una semana de alta tensión antes de visitar al Unicaja, el próximo sábado, en el inicio de la jornada 16. Ya se salvó en los juzgados de jugar este curso en Primera FEB y mucho camino tiene que recorrer para evitarlo, ahora en la pista.