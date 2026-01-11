Así queda el Unicaja en la clasificación tras la jornada 15 de la Liga Endesa

Cómo habrá sido la jornada para el Unicaja que ha pasado de coger la calculadora por si las nueve victorias no eran suficientes para la Copa del Rey a ser una posibilidad, más o menos real, ser cabeza de serie para Valencia 2026. Ese ha sido el fin de semana de la ACB, donde la jornada 15 dejó la victoria cajista y otros tantos resultados rivales que han beneficiado mucho a los malagueños.

Líderes

Real Madrid (13-2), Valencia Basket (11-3) y Barça (11-4) empiezan a desmarcarse en los tres primeros puestos de la clasificación. Este lunes, tras recuperar el equipo taronja su partido aplazado frente al Casademont Zaragoza, quedará definitivamente ordenado. Los blancos ganaron su partido al MoraBanc Andorra (85-90) con 21 puntos de Xavier Castañeda, los de Pedro Martínez cayeron ante el Unicaja (80-76) y los de Xavi Pascual superaron al Covirán Granada (108-71).

Cinco equipos buscan ser cabezas de serie

A partir de ahí, se abre una lucha apasionante por esa cuarta plaza y el último puesto de cabeza de serie en la Copa. El orden es el siguiente desde el cuarto puesto: UCAM Murcia (10-5), Joventut (10-5), Baskonia (9-5, con partido por recuperar frente al Gran Canaria), La Laguna Tenerife (9-6) y Unicaja (9-6). El average es un factor diferencial y los cajistas apenas tienen un +44.

Unicaja y UCAM Murcia se podrían jugar el billete como cabeza de serie en el Carpena. / Gregorio Marrero

El conjunto universitario perdió ante el Surne Bilbao de Melwin Pantzar (96-82) en su tercera derrota consecutiva, la Penya se impuso en un partido disputado al Recoletas Salud San Pablo Burgos (95-98), los aurinegros también cayeron contra el Hiopos Lleida (87-94) y el Baskonia superó a los de Moncho Fernández en la pista catalana (85-96).

La clasificación del Unicaja para la Copa no es matemática porque, en caso de perderlo todo y de que el Gran Canaria gane los dos últimos encuentros de la primera vuelta y el del Baskonia, quedarían empatados a 9-8, sirviendo el average general de desempate.

Descenso

Los equipos en la zona de abismo vuelven a ser una semana más el Recoletas Salud San Pablo Burgos (3-12) y el Covirán Granada (1-14) tras perder sus respectivos encuentros. El conjunto nazarí, que visita al Unicaja en la próxima jornada también lamentó este domingo la marcha de Matt Thomas tras hacer efectiva la cláusula de salida a un equipo en competición europea como es el Besiktas.

Jornada 16

Unicaja-Covirán Granada, MoraBanc Andorra-Río Breogán, Dreamland Gran Canaria-Hiopos Lleida, Surne Bilbao-La Laguna Tenerife, San Pablo Burgos-Barça, Joventut-Bàsquet Girona, Baskonia-BAXI Manresa, UCAM Murcia-Casademont Zaragoza y Real Madrid-Valencia Basket son los partidos de la jornada 16, la penúltima antes del corte por la Copa del Rey.