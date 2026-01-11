ACB
Así queda el Unicaja en la clasificación tras la jornada 15 de la Liga Endesa
El equipo cajista se mantiene octavo, pero aprovechó el pinchazo del UCAM Murcia y La Laguna Tenerife para colocarse a solo una victoria por el último puesto de cabeza de serie de la Copa del Rey
Cómo habrá sido la jornada para el Unicaja que ha pasado de coger la calculadora por si las nueve victorias no eran suficientes para la Copa del Rey a ser una posibilidad, más o menos real, ser cabeza de serie para Valencia 2026. Ese ha sido el fin de semana de la ACB, donde la jornada 15 dejó la victoria cajista y otros tantos resultados rivales que han beneficiado mucho a los malagueños.
Líderes
Real Madrid (13-2), Valencia Basket (11-3) y Barça (11-4) empiezan a desmarcarse en los tres primeros puestos de la clasificación. Este lunes, tras recuperar el equipo taronja su partido aplazado frente al Casademont Zaragoza, quedará definitivamente ordenado. Los blancos ganaron su partido al MoraBanc Andorra (85-90) con 21 puntos de Xavier Castañeda, los de Pedro Martínez cayeron ante el Unicaja (80-76) y los de Xavi Pascual superaron al Covirán Granada (108-71).
Cinco equipos buscan ser cabezas de serie
A partir de ahí, se abre una lucha apasionante por esa cuarta plaza y el último puesto de cabeza de serie en la Copa. El orden es el siguiente desde el cuarto puesto: UCAM Murcia (10-5), Joventut (10-5), Baskonia (9-5, con partido por recuperar frente al Gran Canaria), La Laguna Tenerife (9-6) y Unicaja (9-6). El average es un factor diferencial y los cajistas apenas tienen un +44.
El conjunto universitario perdió ante el Surne Bilbao de Melwin Pantzar (96-82) en su tercera derrota consecutiva, la Penya se impuso en un partido disputado al Recoletas Salud San Pablo Burgos (95-98), los aurinegros también cayeron contra el Hiopos Lleida (87-94) y el Baskonia superó a los de Moncho Fernández en la pista catalana (85-96).
La clasificación del Unicaja para la Copa no es matemática porque, en caso de perderlo todo y de que el Gran Canaria gane los dos últimos encuentros de la primera vuelta y el del Baskonia, quedarían empatados a 9-8, sirviendo el average general de desempate.
Descenso
Los equipos en la zona de abismo vuelven a ser una semana más el Recoletas Salud San Pablo Burgos (3-12) y el Covirán Granada (1-14) tras perder sus respectivos encuentros. El conjunto nazarí, que visita al Unicaja en la próxima jornada también lamentó este domingo la marcha de Matt Thomas tras hacer efectiva la cláusula de salida a un equipo en competición europea como es el Besiktas.
Jornada 16
Unicaja-Covirán Granada, MoraBanc Andorra-Río Breogán, Dreamland Gran Canaria-Hiopos Lleida, Surne Bilbao-La Laguna Tenerife, San Pablo Burgos-Barça, Joventut-Bàsquet Girona, Baskonia-BAXI Manresa, UCAM Murcia-Casademont Zaragoza y Real Madrid-Valencia Basket son los partidos de la jornada 16, la penúltima antes del corte por la Copa del Rey.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- Vivir en un castillo, en mitad de Málaga, es posible
- La suspensión temporal de la declaración BIC de los Baños del Carmen pasa a ser firme
- Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola