Doble cita el sábado en el Carpena: Unicaja-Covirán y Unicaja Mijas-Adareva Tenerife

El próximo sábado 17 de enero el Martín Carpena volverá a vivir por tercera temporada consecutiva una jornada doble con partidos de los primeros equipos del Unicaja, femenino y masculino. A la conclusión del derbi andaluz que enfrentará al Unicaja con el Coviran Granada en Liga Endesa, a partir de las 18 horas, será el turno del Unicaja Mijas, quien, desde las 20:30 horas, se medirá en el mismo escenario al Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife en partido de la Liga Femenina Challenge.

Será un sábado de mucha emoción y con muchos alicientes para los abonados del club verde y morado, quienes podrán disfrutar de ambos duelos sin coste adicional, mientras que los aficionados que quieran asistir a los dos partidos podrán comprar una entrada única en el sitio web www.unicajabaloncesto.com.

Derbi Liga Endesa

El primer enfrentamiento de la tarde medirá a partir de las 18:00 horas al Unicaja ante el Coviran Granada, un duelo andaluz en el que los malagueños tratarán de sellar su clasificación matemática definitiva para la próxima edición de la Copa del Rey. El Covirán Granada llegará a Málaga sumido en una profunda crisis de juego y resultados, hundidos en el pozo de la clasificación y sin su mejor anotador del curso, Matt Thomas, que ha hecho efectiva la cláusula de salida a un equipo europeo que tenía en su contrato -Besiktas-, dejando al club nazarí con la posibilidad de fichar a solo dos jugadores más en toda la temporada.

Liga Femenina Challenge

Tras este partido y, ojalá, la celebración del pase matemático para la Copa del Rey de Valencia, será el turno del Unicaja Mijas, que se enfrentará al Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, un equipo que en los últimos años ha protagonizado duras batallas con las malagueñas, incluyendo el play off de cuartos de final de la pasada temporada que se llevó el equipo entrenado por Javier Pérez de los Reyes.

Siguiendo la misma línea, el Unicaja Mijas se llevó el partido de la primera vuelta en la cancha de las tinerfeñas por un ajustado 66-67. Como curiosidad, será la segunda vez que ambos conjuntos se enfrenten en el Martín Carpena, ya que lo hicieron hace dos cursos, con victoria local por 76-70.