Ibon Navarro cumplirá 400 partidos en la Liga Endesa contra el Covirán Granada

El próximo sábado, en el derbi andaluz ante el Covirán Granada en el Martín Carpena, Ibon Navarro alcanzará una cifra de lo más redonda como entrenador en la elite del baloncesto español: 400 partidos en la Liga Endesa. Un número que mide longevidad, evolución y mejora desde que arrancó como técnico del Baskonia, en noviembre de 2014, cuando asumió el cargo de primer entrenador del conjunto vitoriano, tras la destitución de Marco Crespi. Mirando atrás, Ibon ha construido su recorrido paso a paso, viviendo su mejor etapa profesional desde que aterrizó en el banquillo del Unicaja en febrero de 2022.

Ibon Navarro cumplirá el sábado 400 partidos como entrenador del Unicaja. / La Opinión

399 partidos con un 50.9% de porcentaje de victorias

Antes de llegar a ese simbólico partido número 400, el balance de Ibon Navarro en la Liga Endesa refleja casi un equilibrio absoluto entre triunfos y derrotas. En 399 encuentros dirigidos suma 203 victorias y 196 partidos perdidos, unos números que se traducen en un 50,9% de éxitos en la mejor Liga del mundo al margen del universo NBA.

Los mejores números de su carrera son al frente del Unicaja. Y es que ha dirigido ya 153 partidos, con 100 victorias y 53 derrotas, lo que supone un porcentaje de éxitos por encima del 65% desde que llegó a Málaga, hace ya casi 4 años.

Ibon Navarro, en su etapa de entrenador del Baskonia. / ETB

De Baskonia a Andorra: un camino de aprendizaje

El currículum de Ibon Navarro en la Liga Endesa es el reflejo de un entrenador que ha sabido crecer en contextos muy distintos. Su primera gran experiencia como primer entrenador llegó en el Baskonia, una plaza de máxima exigencia. Estuvo al frente del equipo en 31 partidos, con un balance de 18 triunfos y 13 derrotas.

Después apareció el BAXI Manresa. En el Nou Congost, Navarro se encontró con el baloncesto de energía, de ritmo alto y de equipos que compiten desde el carácter, aunque con menos recursos que los demás. Estuvo 66 partidos durante dos temporadas, aunque con solo 15 victorias.

Ibon Navarro, en su etapa en el Manresa. / CB Manresa

El UCAM Murcia supuso otro nuevo reto. En el Palacio de los Deportes murciano reforzó su perfil como técnico capaz de adaptarse a todas las condiciones y sacar rendimiento a plantillas de nivel medio. En 34 partidos, un brillante balance 17-17 para un equipo que todavía estaba por consolidarse entre los mejores de la Liga ACB.

Y finalmente, antes de llegar a Málaga, llegó su etapa de tres cursos y un poquito más en el MoraBanc Andorra. Allí, en el Principado, consolidó su sello: equipos incómodos, intensos, de juego alegre y con una identidad reconocible. Hasta 115 partidos estuvo al frente del banquillo andorrano, con un más que aceptable balance de 53 victorias y 62 derrotas en un club de los diseñados para "sufrir" cada temporada por salvar la categoría.

Ibon Navarro, presentado como nuevo técnico del Unicaja / Álex Zea

El Unicaja: estabilidad, éxitos y una idea reconocible

Desde su llegada al Unicaja, Ibon Navarro ha encontrado algo poco habitual en la Liga Endesa: tiempo y confianza para construir. Y los resultados han acompañado. A pesar de que firmó en febrero de 2022 solo por lo que restaba de temporada, aunque con el aliciente de un año más si entraba el Unicaja en el play off, lo cierto es que el club renovó su vinculación con Ibon sin cumplir con ese objetivo de estar entre los 8 mejores. Los rectores cajistas confiaron en el vasco y el tiempo solo ha hecho que dar la razón a esa confianza.

Bajo el mando de Ibon Navarro, el Unicaja ha recuperado una identidad clara, basada en la intensidad defensiva, la velocidad, la profundidad de banquillo y el juego colectivo, convirtiéndose en uno de los equipos más incómodos de la competición. No ha llegado ningún título liguero, pero el club ha levantado 7 trofeos en estos últimos años. Sus 100 victorias en 153 partidos lo dicen todo. Lástima aquella semifinal liguera contra el UCAM Murcia en la que se escapó el billete a la finalísima por muy, muy poco.

Ibon Navarro, durante un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

400 partidos y un año y medio más de contrato... por lo menos

Alcanzar los 400 partidos en la Liga Endesa no es un punto final para Ibon Navarro, sino una estación más en un trayecto que al menos hasta junio de 2027 será en el banquillo del Unicaja. De momento, el sábado, ante el Covirán Granada, el marcador llegará a 400. Un día que puede tener también el premio del billete matemático para el Unicaja de cara a la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Valencia.