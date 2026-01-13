El Barça renueva con la Euroliga y complica los planes de la NBA Europa en plenas negociaciones

La NBA Europa ha sufrido este martes un durísimo revés en sus planes estratégicos. Precisamente, en una semana en la que el baloncesto europeo se juega buena parte de su futuro y coincidiendo con el desembarco de la liga estadounidense en el Viejo Continente con la doble cita del Memphis Grizzlies-Orlando Magic en París y Berlín. El Barça ya ha informado de su intención de firmar el contrato de renovación de 10 años con la Euroliga.

Este 15 de enero acaba, teóricamente, el plazo de los miembros fundadores para decidir si renuevan con la máxima competición continental. Ya lo habían hecho todos a excepción del propio Barça, el Real Madrid, el vigente campeón Fenerbahçe y el ASVEL Villeurbanne de Toni Parker. Las sensaciones son diferentes en cada uno de ellos, pero lo cierto es que el paso adelante del club blaugrana altera todas las negociaciones de estos días con el Unicaja como gran espectador.

El ASVEL Villeurbanne va encaminado a ser equipo de BCL. / Euroleague

Salida de 10 millones

El golpe es importante para la NBA Europa porque estos días mantiene reuniones en busca de patrocinadores. No es lo mismo contar con el club blaugrana como gran cabeza visible del proyecto que no hacerlo y por eso la NBA va a apurar sus opciones hasta el final. Aún le queda una reunión con algunos directivos catalanes para buscar un último cambio de rumbo, pero en la Ciudad de Condal todos los ojos están puestos en el 22 de enero, cuando la junta directiva dé el sí definitivo a la Euroliga.

Hace unas semanas, el Barça dejó una puerta abierta a una cláusula liberatoria para poder renunciar a la máxima competición en 2027, que sí habría firmado Valencia Basket según Cadena SER Valencia, justo cuando parece encaminada a empezar la NBA Europa. Sin embargo, con este nuevo contrato, abandonar la Euroliga antes de los 10 años firmados tendría un coste de 10 millones de euros. Por lo que el panorama cambia radicalmente.

Fenerbahçe y ASVEL

La Euroliga sigue muy pendiente del resto de casos. Uno es el de Fenerbahçe. El vigente campeón europeo no ha firmado aún la renovación y parece difícil que lo haga antes de ese día 15. Su presidente Sadettin Saran fue detenido en diciembre por supuesto consumo de cocaína, siendo liberado con cargos posteriormente, y su dimisión podría estar al caer. El otro caso es el de ASVEL Villeurbanne. El adiós del club de Tony Parker, más allá de su evidente relación con la NBA, parece insalvable con destino a la Basketball Champions League en 2026.

Florentino Pérez es el encargado de tomar la decisión de renovar o no con la Euroliga. / SERGIO PÉREZ / EFE

El Real Madrid, en el foco

Así que todos los focos apuntan a un club: el Real Madrid. El equipo blanco es el gran caballo que le queda a la NBA Europa por perseguir. Cumple con el requisito de pertenecer a una capital y su descontento con la Euroliga ha sido manifiesto en los últimos meses. ¿Hasta el punto de abandonarla? Esa es la decisión que ahora deben tomar en el club. No parece que sea ni siquiera en la sección de baloncesto, sino que la decisión podría recaer en las manos de Florentino Pérez.

Con todo y con eso, la situación que se le ha quedado a la NBA y a la FIBA es crítica. El objetivo siempre fue "competir con los mejores equipos de Europa". Prácticamente todos han optado por permanecer en la Euroliga. De hecho, la propia Euroliga habría informado a la NBA Europea de ir a la justicia si 'toca' a alguno de los que han firmado el contrato. Esta semana es decisiva y todos los focos miran a Madrid y a Florentino Pérez, aunque podría dilatarse hasta junio.