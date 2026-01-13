El calvario de Castañeda continúa: una lesión le aparta tres meses del Andorra

Palo muy duro el que ha recibido Xavier Castañeda. No está siendo su temporada y, cuando parecía sacar la cabeza con algo de oxígeno, una lesión en los isquiotibiales va a retirar de las pistas durante tres meses al jugador del Unicaja cedido en el MoraBanc Andorra. Año de estreno en la Liga Endesa de auténtica pesadilla.

El mejor ante el Madrid

"Xavier Castañeda tuvo que ser sustituido en la parte final del último partido. El jugador sufrió un tirón al impactar en el suelo tras una acción hacia canasta y no pudo volver a pista. Las pruebas médicas realizadas determinan que sufre una ruptura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. El tiempo previsto de recuperación aproximado será de 12 semanas", informa el MoraBanc Andorra en un comunicado.

Precisamente, el estadounidense de pasaporte bosnio venía de ser el mejor de los de Joan Plaza contra el Real Madrid. Anotó 21 puntos (2/6 en tiros de 2, 5/7 en triples y 2/4 en tiros libres) para mantener con vida a los del Principado contra el líder de la Liga Endesa. Consiguió sacarle la quinta falta a Edy Tavares, cuyo impacto en el suelo le ha causado la lesión y el Andorra tuvo que afrontar los últimos instantes sin su figura más inspirada.

Un año de pesadilla

Lo cierto es que su último año está siendo una auténtica tormenta. Se lesionó en febrero de 2025, cuando era el segundo máximo anotador de la liga francesa con el Bourg, despidiéndose de la temporada. Fichó por el Unicaja, se marchó con Bosnia para jugar con el Eurobasket y vino a Málaga antes de la competición tras las duras críticas del entonces seleccionador bosnio sobre su estado físico.

Castañeda no ha tenido suerte desde su llegada al Unicaja. / FAB

El proceso de adaptación en Los Guindos estuvo muy lejos de lo que todas las partes esperaban. A excepción de algún destello en BCL, su paso por el Unicaja estaba siendo muy pobre. El club decidió cederlo al Hiopos Lleida. Allí, después de varios entrenamientos, el equipo de Gerard Encuentra alegó que habían encontrado una supuesta lesión en el reconocimiento médico. Apareció el MoraBanc Andorra como salvavidas, superando cualquier examen médico, y en su mejor encuentro del último año, llega una lesión y tres meses de baja, cuando solo había disputado tres encuentros con la tricolor.

Final de temporada regular

Si todo va bien, volverá a mediados de abril. Quedarán entonces alrededor de seis o siete jornadas para que pueda disputar el tramo final de la temporada regular con el MoraBanc Andorra. Palo muy duro también para el equipo de Joan Plaza, que pierde temporalmente a uno de sus refuerzos en su lucha por huir del descenso.