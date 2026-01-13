Así está la lucha por ser cabeza de serie en la Copa: el Unicaja, seis rivales y tres plazas

La Liga Endesa ha llegado a la jornada 16 con la clasificación a la Copa del Rey un tanto descafeinada. Hay cinco equipos con el billete ya asegurado y otros tres lo tienen prácticamente hecho, entre ellos el Unicaja, aunque con opciones de abrirse todo. Sin embargo, donde la batalla está servida es por ser cabeza de serie del 19 al 22 de febrero: siete equipos se juegan estar del segundo al cuarto clasificado para partir en el sorteo desde el bombo de favoritos.

Valencia y Barça

Valencia y Barça son los dos únicos equipos que pueden confirmar este fin de semana su condición de cabeza de serie para unirse al Real Madrid. El conjunto taronja recibe al blanco, en un duelo clave por el liderato, mientras que los de Xavi Pascual visitan al Recoletas Salud San Pablo Burgos. Tienen tres opciones para quedar entre los cuatro primeros: ganar sus encuentros, que pierda el UCAM Murcia o que lo hagan Joventut y Baskonia.

Tres clasificaciones pendientes

A partir de ahí, se abre una pelea de cinco equipos por conseguir ese último billete de cabeza de serie: UCAM Murcia (10-5 y +101 de average), Joventut (10-5 y +56), Baskonia (9-5, pendiente de recuperar el duelo aplazado frente al Gran Canaria y +33), La Laguna Tenerife (9-6 y +64) y Unicaja (9-6 y +44).

El primer paso de los tres últimos será confirmar su clasificación a la cita de Valencia. Una victoria les valdría, pero a los vitorianos y a los malagueños también les es suficiente que pierdan tanto el equipo de Jaka Lakovic como el Surne Bilbao. No le vale la derrota a los de Txus Vidorreta porque su partido de este fin de semana es en Miribilla y son pocas, pero aún le quedan opciones a los 'hombres de negro'.

La cuarta plaza en discordia

UCAM Murcia es el mejor colocado, ya que ocupa en estos momentos la cuarta plaza. La mala noticia para los de Sito Alonso es que llegan a este momento con tres derrotas consecutivas. Han hecho dos movimientos en la plantilla y este domingo se ponen a prueba con la visita del Casademont Zaragoza, mientras que el plato fuerte llegará la próxima semana con un Unicaja-UCAM. Dependen de sí mismos, pendientes del average del Joventut -101 a 56 para el Murcia-.

Una victoria muy complicada en la cancha del San Pablo Burgos ha colocado a la Penya como el rival más directo del UCAM. Tiene el mismo balance. Los de Dani Miret reciben este domingo al Bàsquet Girona y en la última jornada se trasladarán hasta el Buesa Arena en otro duelo importantísimo: Baskonia-Joventut.

Precisamente, los de Paolo Galbiati son una incógnita. No por su momento de forma con cinco victorias seguidas en Liga Endesa, sino porque, además de estas dos jornadas, les queda ese partido pendiente contra el Gran Canaria que apunta a ser fundamental. Si tiene incidencia en la Copa del Rey, se disputará el 8 de febrero. Si ganan como locales frente al BAXI Manresa y el Joventut, será más que decisivo.

Llega con la guardia baja La Laguna Tenerife después de dos derrotas. De las tres clasificaciones pendientes de confirmar, es el único que está obligado a ganar este fin de semana porque su rival es el Surne Bilbao en Miribilla. Además, los aurinegros disputan la última jornada de la primera vuelta frente al Barça. Es el calendario más complicado y el que más obligaciones tiene si no quiere complicarse en exceso.

Unicaja y Granada se ven las caras este sábado en Málaga. / Gregorio Marrero

El Unicaja necesita una situación rocambolesca para acabar como cabeza de serie: ganar los dos partidos y que los demás lo pierdan prácticamente todo. El problema de los cajistas es que necesita mejorar muchísimo ese average de +44 y que los demás lo empeoren para que el empate en la clasificación le salga favorable. Este sábado llega al Carpena el Covirán Granada y cerrará el corte el UCAM en Málaga.

Bilbao y Gran Canaria

Así ha quedado la lucha por la clasificación como cabeza de serie. Mucho ojo a ese Bilbao-Tenerife que puede reavivarlo todo por debajo, sin perder de vista matemáticamente al Gran Canaria, al menos este fin de semana. La jornada 16 dará bastantes pistas de lo que puede suceder con el último partido antes del corte. Hay mucho en juego, también el liderato para jugar el jueves y descansar el viernes de Copa en caso de victoria. Está todo por decidir.