Tyson Pérez: "El partido de Breogán marca un punto de inflexión"

Tyson Pérez pasó este martes por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hacer balance de la actualidad del Unicaja. El equipo cajista mostró una cara muy competitiva para ganar en el Roig Arena, después de caer de forma estrepitosa en Lugo contra el equipo de Luis Casimiro, y ahí parece haber cambiado algo: "El partido de Breogán marca un punto de inflexión".

La plantilla viene de hacer un "partido redondo" frente al Valencia Basket y no fue casualidad después del inicio de 2026 en Galicia: "Yo creo que todos hacemos autocrítica y queremos, como equipo y a nivel individual también, dar un paso adelante y dar el 150%", a lo que añadió: "La derrota de Lugo te despierta y te pone en alerta. Nos ha ayudado a mentalizarnos, a sacar ese gen competitivo que tenemos todos, hacer lo que sea necesario para competir, jugar bien y desde luego a ganar como hicimos en Valencia".

Chase Audige

Una de las piezas responsables fue Chase Audige, con el que todo el club se ha volcado estos días tras el fallecimiento de su madre y que sirvió de inspiración. "Fue un plus. Si a este chico que le acaba de pasar esto hace unos días está dando el 100% por ayudar al equipo, yo creo que eso también nos ayudó a los demás a estar ahí y a estar concentrados en lo que teníamos que hacer, en dar un paso adelante y luchar todos juntos".

La plantilla ya ha tomado cierta continuidad y a ella deberá sumarse pronto el ala-pívot tras unos problemas físicos en el pie: "El parón era necesario porque estaba cogiendo muy mala pinta el asunto, era necesario parar. La verdad es que cada vez el dolor se va remitiendo, cada vez tengo mejores sensaciones y yo creo que en breves no nos acordaremos de estas molestias". Era algo que incluso le había perjudicado en el rendimiento de las primeras semanas de curso, lastrado por aquella torcedura en el partido de play off frente al Real Madrid, pero forzó.

Tyson Pérez fue uno de los mejores del Unicaja ante el Valencia. / Miguel Ángel Polo (ACB Photo )

¿Vuelta con Chus Mateo?

Además, Tyson Pérez es uno de los protagonistas en clave selección después de que la FIBA rechazara la petición de volver a República Dominicana con Chris Duarte. Ahora, ¿se plantea volver con Chus Mateo? "No lo sé. A día de hoy lo tengo en un segundo escalón porque necesito primero estar bien físicamente y estar bien con el equipo. Poder jugar sin molestias y estar recuperado al 100% antes de pensar en otras cosas", cerró.