Arturo Ruiz, primer entrenador malagueño en el Carpena

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena vivirá este sábado un acontecimiento realmente anecdótico en clave local. Unicaja y Covirán Granada se enfrentan en la jornada 16 de la Liga Endesa, uno se juega certificar su plaza en la Copa del Rey y el otro agarrarse a un hilo de esperanza para mantener la categoría. Hasta ahí, todo normal. Pero el duelo tiene el dato curioso de que será la primera vez que un malagueño se siente como primer entrenador en el banquillo (local o visitante) del Palacio de los Deportes, inaugurado hace ya más de un cuarto de siglo.

Arturo Ruiz, nuevo técnico del equipo nazarí y nacido en la Costa del Sol, escribirá un capítulo muy particular en la historia del pabellón. Desde que se estrenó el 4 de septiembre de 1999 ante el Barça, ningún entrenador malagueño ha ejercido como líder de cualquiera de los banquillos... hasta ahora.

Trayectoria malagueña

La historia de técnicos locales en el Unicaja no es corta, tampoco extensa, pero sí antigua. Hay nombres vitales para entender el crecimiento del baloncesto en la ciudad como Alfonso Queipo de Llano, fundador y técnico del Caja Ronda desde 1977 hasta 1979; José María Martín Urbano, historia viva también del Caja Ronda junto a su eterno compañero de batallas; o Pedro Ramírez, mano derecha de Javier Imbroda y primer entrenador del Unicaja en la temporada 1998/99. Pero ninguno de ellos pudo hacerlo en el Carpena. Ni siquiera Ángel Sánchez-Cañete, el último malagueño al frente del Unicaja, que dirigió al equipo como pieza de transición entre la salida de Fotis Katsikaris y el fichaje de Ibon Navarro, pero en un choque europeo disputado en Ucrania, no en el Carpena.

Ángel Sánchez-Cañete llegó a dirigir del Unicaja antes de la llegada de Ibon Navarro. / Alex Zea

Una vida en Granada

Será un jovencísimo técnico de 33 años, al frente del Covirán, quien inaugure este capítulo. Arturo Ruiz nació en Málaga en 1992, pero se marchó en 2009 a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a la Universidad de Granada. Desde entonces, su vinculación con la ciudad nazarí es absoluta, más aún con el equipo que ahora dirige y que sueña con salvar en una situación complicadísima.

A él llegó como parte del cuerpo técnico de Pablo Pin en Liga EBA y ha sido una pieza esencial en el crecimiento de la entidad a lo largo de todos estos años. Liga EBA, lo que antes eran LEB Plata, LEB Oro y Liga Endesa en 2022. En toda esa trayectoria solo hay una temporada de ausencia, una de las más especiales en la historia del club, como fue la 2021/22. Mientras el malagueño pasaba un año en Alemania, el Covirán firmaba un ascenso inolvidable en la ACB.

Entonces, volvió para ser la mano derecha de Pablo Pin en todos estos años, en los malos y en los buenos momentos. Antes de que la justicia anulase el descenso del club a ante los graves problemas económicos del Betis, Arturo Ruiz ya se había convertido en la mano derecha de Ramón Díaz con el objetivo inicial de devolver al Covirán a la máxima categoría lo antes posible. Sin embargo, el reto más inmediato pasó a ser mantenerlo con una plantilla que ya estaba construida de manera parcial y pensando en Primera FEB.

El pasado 3 de enero, Ramón Díaz ponía su cargo a disposición del club después de la dolorosa derrota frente a un rival directo como el San Pablo Burgos (90-106) y el consecuente 1-13 en la clasificación. Una vez separados los caminos, el presidente Óscar Fernández-Arenas subió a Arturo para ser el primer entrenador y convertirse en el hilo de esperanza del Covirán.

Su debut llegó este pasado domingo con un duro 108-71 en el Palau Blaugrana frente al Barça, marcado por el adiós esa misma mañana de Matt Thomas. Fue un estreno agridulce el del malagueño, pero deja su nombre en la historia de la ACB después de convertirse en el entrenador más joven -33 años y seis meses- en dirigir un partido de la Liga Endesa desde que en 2008 lo hiciera Sito Alonso con el Joventut -32 años y 10 meses-.

Un hilo de esperanza

Así que Arturo Ruiz llega al Carpena este sábado representando el último hilo de esperanza al que se aferra toda una ciudad. Al menos, contará con un refuerzo como es el Mehdy Ngouama, con experiencia en la ACB tras jugar en Fuenlabrada y Gran Canaria. La mala noticia es que el malagueño necesita, como sea, hacer funcionar a la plantilla porque solo podrá hacer un fichaje más en lo que resta de temporada.