Rival
El Covirán Granada ficha a Mehdy Ngouama antes de visitar al Unicaja
El francés vuelve a la Liga Endesa, tras haber militado en el Fuenlabrada y en el Gran Canaria, siendo la ficha número 19 del club nazarí por las 20 que se permiten en una temporada de ACB
El Covirán Granada llegará este sábado al Martín Carpena con novedades en su plantilla para jugar el derbi andaluz frente al Unicaja. El 1-14 en la clasificación del club nazarí, a dos victorias de un Recoletas Salud San Pablo Burgos que también está en descenso, obliga a buscar soluciones casi desesperadas y todas las esperanzas recaen sobre la figura de Mehdy Ngouama, el último fichaje de los de Arturo Ruiz.
El francés llega de urgencia después de la salida de Matt Thomas. El tirador por excelencia del Granada ejecutó la cláusula de salida a un equipo en competición europea y su destino pasa ahora por el Besiktas de Eurocup, al que también ha llegado Sertac Sanli.
Experiencia en ACB
Ngouama era un jugador libre después de haber llegado con contrato temporada al ASVEL Villeurbanne de Euroliga. En 12 partidos de la máxima competición firmó 3.2 puntos, 1.0 rebotes y 0.7 asistencias. Había quedado libre el pasado mes de diciembre y ha sido el próximo rival del Unicaja el que lo ha devuelto a la rueda baloncestística. Es una base de 1.88 metros, aunque también puede rendir en la posición de escolta.
La buena noticia para los nazaríes es que ya conoce la Liga Endesa. Aterrizó en España de la mano del Carpus Fuenlabrada en la temporada 2022/23 y el pasado curso jugó como temporero en el Dreamland Gran Canaria, siendo más protagonista en ACB. Ahora sumará su tercera experiencia en ACB después de toda una carrera en Francia.
19 de 20 fichas completadas
Así, Ngouama es la penúltima bala en la recámara del Covirán Granada. El club nazarí ya ha ocupado 19 fichas de las 20 que permite la normativa del baloncesto español. Por delante tendrá la gran responsabilidad de acertar con el único movimiento restante en una situación agónica con seis fichajes y la destitución del técnico Ramón Díaz de por medio. Este sábado, por si fuera poco, vuelven al Carpena ante un Unicaja que busca sellar matemáticamente su billete a la Copa del Rey.
